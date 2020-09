Αθλητικά

Λάρισα: χάλασε η μεταγραφή του Χαρογιάν λόγω επιστράτευσης!

Ο αρχηγός της εθνικής Αρμενίας, βρίσκεται ήδη στο πεδίο των μαχών.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι ματαιώνεται η μεταγραφή του αρχηγού της εθνικής Αρμενίας, Βαραζντάν Χαρογιάν, αφού επιστρατεύτηκε, μετά τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με το Αζερμπαϊτζάν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:

Πριν από λίγα λεπτά ο μάνατζερ του αρχηγού της εθνικής Αρμενίας Χαρογιάν μας ενημέρωσε ότι η μεταγραφή του παίκτη στην ΑΕΛ ματαιώνεται, τουλάχιστον για αυτή την μεταγραφική περίοδο, γιατί ο ποδοσφαιριστής όπως και όλοι οι Αρμένιοι πολίτες μέχρι 40 ετών επιστρατεύτηκαν και ήδη ευρίσκεται στο πεδίο των μαχών.