Χανιά: Η φιλοξενία στο σπίτι του Μητσοτάκη και τα ντολμαδάκια της Μαρίκας (βίντεο)

Στο πατρικό του Πρωθυπουργού έχουν φιλοξενηθεί στο παρελθόν εξέχοντες αρχηγοί κρατών, όπως ο Τζορτζ Μπους και ο Χέλμουτ Κολ.