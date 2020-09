Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: εξιχνιάστηκε υπόθεση με τη συνδρομή των ΗΠΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο στην κατοχή του κατηγορούμενου. Η συνδρομή από τον Εθνικό Οργανισμό Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών των ΗΠΑ.

Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 56χρονο ο οποίος κατείχε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με παιδιά – θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Κρίθηκε ένοχος για «προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη χρησιμοποίηση ανήλικου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος, κατ’ εξακολούθηση».

Στην απολογία του, ενώπιον δικαστών και ενόρκων του ΜΟΔ, αποδέχτηκε, σύμφωνα με το grtimes, την κατηγορία. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι αρχεία κατέβαζε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούσε.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., με συνδρομή από ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος κατείχε φυλασσόμενα αρχεία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους που περιείχαν συνολικά 250.000 εικόνες και βίντεο με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο 56χρονος συνελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο και μετά την πρόσφατη καταδίκη του επέστρεψε στη φυλακή όπου ήταν προσωρινά κρατούμενος. Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς διέμενε με την υπερήλικη μητέρα του σε διαμέρισμα της ανατολικής Θεσσαλονίκης ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι είναι άνεργος, άγαμος και άτεκνος.

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (τμήματος Europol) περιήλθαν αναφορές του Εθνικού Οργανισμού Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών των ΗΠΑ (National Center of Missing and Exploited Children) που αφορούσαν περιπτώσεις διακίνησης υλικού πορνογραφίας ανηλίκων από χρήστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και μετά την άρση του απορρήτου η αστυνομία εντόπισε τον 56χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκαν αρχεία με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και κινητά τηλέφωνα.