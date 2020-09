Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: χάπια, κινητά, κατσαβίδια και τράπουλες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αποτέλεσμα έρευνας σε κοινόχρηστο χώρο των φυλακών.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Τρίτης σε κοινόχρηστο χώρο της Α΄ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού I από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (41) χάπια,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χειρόγραφες σημειώσεις οφειλών,

• (7) ψαλίδια και αποφλοιωτή λαχανικών,

• (4) πιρούνια και κουτάλι μεταλλικά,

• πιστόλι σιλικόνης, θήκη με καστάνια και (6) κατσαβίδια,

• (20) βίδες και κάβουρας,

• (2) κινητά τηλέφωνα,

• (8) καλώδια φόρτισης, (5) handsfree και (4) κάρτες microSD,

• (2) τράπουλες και τσόχα

• ηχείο και usb.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η οικεία Αστυνομική Αρχή η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.