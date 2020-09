Πολιτική

Βενιζέλος στον ΑΝΤ1: μονόδρομος η προσφυγή στην Χάγη (βίντεο)

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην ΥΠΕΞ αναφέρεται στα εθνικά θέματα με αιχμή την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα.

Σε παρέμβαση του, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε σε ότι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις ότι "αυτή η γραμμή της Τουρκίας έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Από την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης, έχουμε και ριζική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ο Ερντογάν θέλει να εμφανίζεται η χώρα του ως ηγεμονική δύναμη σε όλες τις γειτονικές περιοχές του, από την Συρία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ μέχρι την ανατολική Μεσόγειο".

Προσέθεσε ότι "βέβαια, αντιλαμβάνεται ότι όλες οι χώρες δεν είναι ίδιες, ξέρει τον συσχετισμό των δυνάμεων, ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για αυτό επιλέγει τον δρόμο του διαλόγου. Δεν θα είναι εύκολη εξέλιξη, βλέπει όμως ο Ερντογάν ότι δεν θα έχει πολλά περιθώρια".

"Η επίσκεψη Πομπέο έγινε την κατάλληλη στιγμή, έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας λόγω της περιόδου. Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το αμερικανικό κενό στην πειροχή, καθώς είναι ελλιπές το αμερικανικό ενδιαφέρον στην περιοχή αυτόν τον καιρό, διότι χωρίς την Αμερική δεν έχει βάση η γερμανική πρωτοβουλία ή η γαλλική πρωτοβουλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία παύει να έχει σχέση ή ότι θα πάψει να λειτουργεί η βάση του Ιντσιρλικ, αλλά γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα δεν είναι στην ίδια θέση με άλλες χώρες που έχουν ένταση με την Τουκρία, όπως η Συρία", ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, σχολιάζοντας την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

"Είναι μονόδρομος η παραπομπή στην Χάγη, εάν θέλουμε να μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα μας. Μακάρι να μπορέσουμε να υπογράψουμε συνυποσχετικό με την Τουρκία για προσφυγή στην Χάγη. Κάπου θα χάσουμε, κάπου θα κερδίσουμε. Εμείς βέβαια θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε σε όλα, διότι έχουμε επιχειρήματα. Όταν λέμε ότι βάζουμε μπροστά το διεθνές δίκαιο, πρέπει να το εφαρμόζουμε κιόλας", είπε ο κ. Βενιζέλος, αναφερόμενος στις αμιφισβητήσεις απο την τουρκική πλευρά.