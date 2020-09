Πολιτική

“Τούρκος” έγινε ο Τσελίκ με την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα

Νέες πολεμικές κραυγές από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας.

"Λεονταρισμοί" από τον Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, στην Ελλάδα.

“Δεν βοηθούν την περιφερειακή ειρήνη η επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία και μετά η επίσκεψη και στην Ελλάδα και οι δηλώσεις υποστήριξης. Αυτό επισκιάζει την πολιτική ίσων αποστάσεων των ΗΠΑ και δημιουργεί μια μη ικανοποιητική κατάσταση ως συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ. Πιστεύουμε πως οι ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψουν στην ισορροπημένη της πολιτική”, ανέφερε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, AKP.

Δήλωσε πως “την ώρα που η Ελλάδα δηλώνει πως είναι έτοιμη για διερευνητικές επαφές και την ίδια ώρα επισκέπτονται την Ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό ουσιαστικά δείχνει την ενίσχυση της θέσης της μη επίλυσης των Ελληνοκυπριων. Όπως και οι δηλώσεις υποστήριξης προς την Ελλάδα ουσιαστικά δείχνει πως τους κατευθύνουν σε λάθος πορεία όσους κάθονται απέναντι μας. Έτσι η Ελλάδα κάθε φορά προσπαθεί να επιβάλλει πράγματα και όρους’”.

O Tσελίκ απείλησε με ξεκάθαρο τρόπο την Ελλάδα και ανέφερε πως “η Τουρκία είναι μια χώρα διαβουλεύσεων. Αν θέλουν να επιλύσουν τα ζητήματα στο τραπέζι θα το λύσουμε εκεί. Αν όμως θέλουν να επιλύσουν τα θέματα στο μέτωπο θα το κάνουμε στο μέτωπο. Αν όμως η άλλη πλευρά χρησιμοποιεί μόνο την σκληρή δύναμη κι όχι την λεπτή δύναμη της διπλωματίας, τότε και η Τουρκία ξέρει καλά να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της, τη σκληρή της δύναμη”.