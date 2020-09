Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: ρεκόρ κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας

Η κυβέρνηση Τζόνσον δεν αποκλείει την επιβολή, εκ νέου, καραντίνας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σήμερα 7.143 νέα κρούσματα της Covid-19, τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό από την έναρξη της πανδημίας. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης άλλους 71 θανάτους ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Χθες, τα κρούσματα ανέρχονταν σε 4.044 και οι νεκροί σε 13. Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν φτάσει τα 446.156 και οι νεκροί τους 42.072.

Τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα στη Βρετανία αυξάνονται διαρκώς και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε μια σειρά νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αν τα μέτρα αυτά δεν λειτουργήσουν, η κυβέρνηση δεν αποκλείει να επιβάλει εκ νέου καραντίνα.