Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια με Γερμανό ΥΠΕΞ για Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών με τον Χάικο Μάας.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας είχε το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Οι επικεφαλής της γερμανικής και ελληνικής διπλωματίας αντίστοιχα, μίλησαν για τις εξελίξεις και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στη Λιβύη.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας έγραψε:

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, @HeikoMaas, συζητήσαμε για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη».