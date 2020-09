Αθλητικά

Champions League: πέρασε στους ομίλους ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλώβητοι έφυγαν οι "ερυθρόλευκοι" από την έδρα της Ομόνοιας στην Κύπρο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε κάνει το πρώτο βήμα από το Φάληρο, όταν είχε επικρατήσει με 2-0 επί της Ομόνοιας για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι ερυθρόλευκοι για 2η σερί χρονιά και για 20η στην ιστορία τους θα βρεθούν σε ομίλους Τσάμπιονς Λιγκ.

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός φωνάζει για ένα πέναλτι στον Ελ Αραμπί στο 5ο λεπτό με τον διαιτητή να δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Οι Κύπριοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 11΄ με μια κεφαλιά του Λούφτνερ με την μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ.

Όμως, η μεγαλύτερη ευκαιρία σημειώθηκε στο 19ο λεπτό, όταν ο Ραντζέλοβιτς από το ύψος του πέναλτι δεν σημάδεψε σωστά. Η Ομόνοια παίζοντας υπομονετικά θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 33΄, αλλά ο Σεμέδο πρόλαβε τον Μποτεάκ και έδιωξε πριν ο παίκτης σκοράρει και το ημίχρονο έληξε χωρίς τέρματα.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ΓΣΠ και στο 48' η απευθείας εκτέλεση του Μποτεάκ πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος πορτιέρο του Ολυμπιακού μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ένα δυνατό σουτ του Κούσουλου.

Οι Πειραιώτες απείλησαν για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο με ένα φαλτσαριστό σουτ του Καμαρά στο 61ο λεπτό, αλλά ο Φαμπιάνο έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στη συνέχεια, ο Χολέμπας με σουτ εκτός περιοχής δεν αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα της Ομόνοιας.

Ο Ολυμπιακός έφτασε πιο κοντά στο γκολ στο 65ο λεπτό χάνοντας μια απίστευτη διπλή ευκαιρία. Ο Ελ Αραμπί από τα δύο μέτρα δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ, αφού ο πεσμένος Λανγκ τον έκοψε και ο Ραντζέλοβιτς πήρε το ριμπάουντ, αλλά εξ επαφής σουτάρει πάνω στον Βραζιλιάνο κίπερ.

Όσο περνούσαν τα λεπτά, ο Ολυμπιακός πίεζε για το γκολ της νίκης, αλλά έπεφτε συνεχώς πάνω στον τερματοφύλακα της Ομόνοιας. Στο 77', μια ωραία εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά, απέκρουσε και πάλι ο Φαμπιάνο, ενώ έκανε την επέμβαση του αγώνα στο 82' σε κοντινό πλασέ του Μασούρα.

Πέντε λεπτά αργότερα, το διαγώνιο δυνατό σουτ του Εμβιλά κόντρα στον Κούσουλο και ο Φαμπιάνο έδιωξε πάλι σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον αγώνα κάνοντας 29 τελικές προσπάθειες, αλλά χωρίς να μπορέσει να σκοράρει, όμως, πέτυχε τον στόχο του που ήταν η είσοδος στους ομίλους του Champions League.

Οι συνθέσεις:

ΟΜΟΝΟΙΑ (Χ. Μπεργκ): Φαμπιάνο, Χουμποτσάν, Λανγκ, Λούφτνερ, Λετσιάκς, Κούσουλος, Βίτορ Γκόμες, Τζιωνής (85' Σενέ), Παπουλής (70' Ασάντε), Ντιούρις (70' Κακουλής), Μποτεάκ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά (90'+1' Καφού), Ραντζέλοβιτς (74' Μασούρας), Βαλμπουενά (90'+1' Φορτούνης), Ελ Αραμπί.