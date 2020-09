Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και ο Άρης με τον Κρόνο ξανασυναντιούνται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μόνο που αυτή τη φορά οι όροι είναι ανεστραμμένοι, αφού ο Άρης είναι ανάδρομος, ενώ ο Κρόνος βρίσκεται πλέον σε ορθή τροχιά.

ΚΡΙΟΣ: Με τον Άρη από το ζώδιό σου να σχηματίζει σήμερα μία δύσκολη όψη τετραγώνου με τον Κρόνο φαίνεται να προκύπτουν κάποια προβλήματα στην σχέση σου που μπορεί να σου δημιουργήσουν διλήμματα για την πορεία της. Είναι πολύ πιθανό να νιώσεις μια συναισθηματική ψυχρότητα ανάμεσα σε εσένα και το ταίρι σου ή να τεθεί θέμα ότι κάποιος από τους δύο εκμεταλλεύεται την υπομονή και τη θετική προαίρεση του άλλου. Πριν προσπαθήσεις να χτίσεις γέφυρες καλό θα είναι να αποδεχτείς ότι μία σχέση μπορεί να περνάει και αυτή τη φάση.

ΤΑΥΡΟΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από τον Κριό με τον Κρόνο απ’ τον Αιγόκερω δημιουργεί δυσκολίες τις οποίες ενδεχομένως να μην είναι στο χέρι σου να τις αντιμετωπίσεις ή γενικότερα για κάποιο λόγο η κατάσταση να είναι εκτός του ελέγχου σου. Είναι πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον σου κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται ήδη σε σχέση και δε φαίνεται διατεθειμένος να δει πιο σοβαρά τα πράγματα μεταξύ σας. Από την άλλη ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξεις σε πιθανούς τραυματισμούς, αλλά και στις μετακινήσεις σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από τον Κριό με τον Κρόνο απ’ τον Αιγόκερω ίσως κλονίσει την εμπιστοσύνη σου για κάποιους ανθρώπους τους οποίους δεν αναγκάστηκες αλλά επέλεξες να έχεις στη ζωή σου. Από την άλλη όμως, πριν τους δικάσεις, καλό θα είναι να εξετάσεις και την περίπτωση να είχες εσύ, αδικαιολόγητα, πολύ υψηλότερες προσδοκίες ή απαιτήσεις από αυτούς. Επίσης μπορεί να υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά σου να πετύχεις κάποιους από τους πιο σημαντικούς για εσένα στόχους. Ίσως είναι η ώρα να κάνεις ένα διάλειμμα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης με τον Κρόνο μπορεί να σε γεμίσει με κάποια συναισθήματα απογοήτευσης, κυρίως για κάποιες επιλογές σου στις οποίες νιώθεις εγκλωβισμένος. Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να αφήσεις στην άκρη βαρύγδουπες δηλώσεις για συνταρακτικές αλλαγές στη ζωή σου, γιατί είναι γνωστό ότι συνήθως επιλέγεις να κάνεις αυτό που πρέπει. Επομένως ας είσαι σίγουρος ότι θα το πας μέχρι τέλους πριν αποφασίσεις να αλλάξεις κάποια δεδομένα, αλλιώς κινδυνεύεις να εκτεθείς.

ΛΕΩΝ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από τον Κριό με τον Κρόνο στον Αιγόκερω δημιουργεί κάποια εμπόδια, τα οποία είναι πολύ πιθανό να μην είχες υπολογίσει και τα οποία είναι ικανά να ανακόψουν τη θέλησή σου να κυνηγήσεις κάποιους στόχους που μπορεί να είχες θέσει το προηγούμενο διάστημα. Ενδεχομένως να νιώσεις άτυχος και απογοητευμένος από την τροπή που μπορεί να πάρουν τα πράγματα κυρίως όσον αφορά θέματα σπουδών, κάποιο ταξίδι ή εξέλιξη μιας νομικής υπόθεσης.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από το Κριό με τον Κρόνο στον Αιγόκερω δημιουργεί κάποια οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν οφείλονται σε εσένα αλλά στην κακή διαχείριση ανθρώπων με τους οποίους συνδέεσαι. Είναι λοιπόν πιθανό κάποιοι άνθρωποι να σου ζητήσουν δανεικά ή ακόμα και την ψυχολογική σου υποστήριξη, πράγμα που φαίνεται ότι δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το προσφέρεις. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σου μειώνει τη διάθεση για πολλές πολλές γλύκες...

ΖΥΓΟΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από τον Κριό με τον Κρόνο απ’ τον Αιγόκερω έρχεται για να σου διδάξει την αξία της υποχώρησης, η οποία όσο και να σε πονάει κάποιες φορές μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά χρήσιμη. Στην προκειμένη όσο πιο γρήγορα κάνεις πίσω σε μία διένεξη τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να βγεις νικητής-κατά κάποιο τρόπο, αφού φαίνεται ότι η αντίπαλη πλευρά είναι αυτή που έχει είτε το δίκιο με το μέρος της, είτε τη δύναμη να επιβάλει την άποψή της.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παρόλο που το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από τον Κριό με τον Κρόνο απ’ τον Αιγόκερω φαίνεται να μη σε αγγίζει άμεσα, από την άλλη είναι πιθανό είτε να σε επηρεάσει με έμμεσο τρόπο δημιουργώντας κάποια προβλήματα σε ανθρώπους γύρω σου για τα οποία δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος είτε με το να μη σε αφήνει να χαρείς τη μέρα σου ανέμελος, αλλά σε γεμίζει με άγχος για τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις ή για κάποια ζητήματα υγείας που θα πρέπει να κοιτάξεις πιο σοβαρά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από το Κριό με τον Κρόνο στον Αιγόκερω, δε σου επιτρέπει να είσαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία μιας σχέσης, ειδικά αν αυτή βρίσκεται στο ξεκίνημά της. Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τα πράγματα και που μπορεί να μην είναι απόλυτα εμφανής ή κατανοητοί και στις δύο πλευρές. Για παράδειγμα μπορεί είτε εσύ είτε ο άλλος να μην τολμάς να εκφράσεις το πως πραγματικά νιώθεις, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα, αφού το ειλικρινές ενδιαφέρον έχει παραχωρήσει τη θέση του στο φόβο και την ανασφάλεια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από το Κριό με τον Κρόνο στο ζώδιο σου αναμένεται να σου χαλάσει λίγο τη διάθεση σήμερα, αφού φαίνεται ότι δεν μπορείς να ακολουθήσεις το πρόγραμμα σου όπως το έχεις σχεδιάσει ή όπως ιδανικά θα ήθελες, αφού είτε προκύπτουν κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορείς να αποφύγεις, είτε βρίσκεσαι αντιμέτωπος με κάποια προβλήματα στις σχέσεις σου με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σου, γεγονός που σου χαλάει τη διάθεση και σου δημιουργεί την ανάγκη να κλειστείς στον εαυτό σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το τετράγωνο που σχηματίζουν ο Άρης από το Κριό με τον Κρόνο στον Αιγόκερω δε σου αφήνει πολλά περιθώρια, αφού κάποια θεματάκια υγείας είναι πιθανό να μη σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις κάποιες συναντήσεις που μπορεί να έχεις προγραμματίσει. Από την άλλη φαίνεται ότι το άγχος της δουλειάς και οι υποχρεώσεις δεν σε εγκαταλείπουν πράγμα που μπορεί να σε πιέσει ψυχολογικά και να σε κάνει λίγο πιο νευρικό.

ΙΧΘΥΕΣ: Ούτως ή άλλως με τον Κρόνο στον 11ο ηλιακό σου οίκο οι ερωτικές ιστορίες και τα νέα ξεκινήματα χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να έχουν θετική έκβαση. Πόσο μάλλον σήμερα που στο παιχνίδι μπαίνει και ο Άρης δημιουργώντας ζητήματα αυτοπεποίθησης και πίστης σε αυτό που προσπαθείς. Καλό θα είναι να πάρεις το χρόνο σου και να κρατήσεις αποστάσεις από τα πράγματα κι όχι να πάρεις αποφάσεις για τις οποίες μπορεί σύντομα να αλλάξεις γνώμη.

Πηγή: Astrologos.gr