Αθλητικά

Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στους ομίλους και τα χρήματα που μπαίνουν στο “ταμείο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που παίρνει από την πρόκριση ο πρωταθλητής Ελλάδος και οι πιθανοί αντίπαλοι «τέρατα».

Πρεστίζ, γόητρο, λάμψη, βαθμοί, αλλά βεβαίως και (πάρα) πολλά... χρήματα. Η πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League θα του εξασφαλίσει ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 32 εκατ. ευρώ, με προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ανάλογα με την πορεία των «ερυθρολεύκων» στα ματς του γκρουπ και τους βαθμούς που θα μαζέψουν.

Επί του παρόντος, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, έχουν εξασφαλισμένα τα εξής ποσά:

-15.250.000 ευρώ ως πριμ εισόδου που μοιράζει η UEFA σε κάθε ομάδα που συμμετέχει στους ομίλους του Champions League.

-15.512.000 ευρώ επιπλέον, ως μπόνους διότι βρίσκονται στη 19η θέση του 10ετούς ranking, ανάμεσα στις 32 ομάδες της διοργάνωσης.

-1.485.000 ευρώ από το Market Pool (έσοδα που καθορίζονται από την ποσοστιαία εμπορικότητα της τηλεοπτικής αγοράς κάθε χώρας που εκπροσωπείται στη διοργάνωση από τη φάση των ομίλων και έπειτα). Εάν δε, ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Κράσνονταρ, ο Ολυμπιακός θα βάλει στο ταμείο του άλλο 1,2 εκατ. ευρώ, από το αντίστοιχο ποσοστό του δικεφάλου του Βορρά, ως δευτεραθλητής Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, κάθε νίκη στους ομίλους δίνει 2,7 εκατ. ευρώ, και κάθε ισοπαλία 900.000 ευρώ. Πιθανή πρόκριση στους «16» του Champions League προσφέρει έξτρα μπόνους 9,5 εκατ. ευρώ, στα προημιτελικά 10,5 εκατ. ευρώ, στα ημιτελικά 12 εκατ. ευρώ και η πρόκριση στον τελικό, άλλα 15 εκατ. ευρώ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας θα βρεθεί ο Ολυμπιακός στην κλήρωση των ομίλων του Champions League 2020/21, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (1/10).

Επί του παρόντος έχουν γίνει γνωστές οι 29 από τις 32 ομάδες των ομίλων, αφού «εκκρεμούν» τα τρία τελευταία ζευγάρια των προκριματικών, που θα γίνουν την Τετάρτη (30/9).

Ανάμεσά τους βεβαίως και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν ξεπεράσει τελικά το εμπόδιο της Κράσνονταρ θα μπει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση και θα «ανέβει» στο 3ο η Λοκομοτίβ Μόσχας.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League 2020/21 και οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

1ο ΓΚΡΟΥΠ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Γιουβέντους (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Σεβίλλη (Ισπανία)

2ο ΓΚΡΟΥΠ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Τσέλσι (Αγγλία)

'Αγιαξ (Ολλανδία)

3ο ΓΚΡΟΥΠ

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) ή Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Λειψία (Γερμανία)

Ίντερ (Ιταλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Λάτσιο (Ιταλία)

Κράσνονταρ (Ρωσία) ή ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Αταλάντα (Ιταλία)

4ο ΓΚΡΟΥΠ

Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Μπριζ (Βέλγιο)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) ή Μίντιλαντ (Δανία)

Γκλάντμπαχ (Γερμανία)

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)

Ρεν (Γαλλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)