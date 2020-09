Κοινωνία

Της χτύπησαν το κουδούνι οι ληστές της!

Παρίσταναν τους συντηρητές, μπήκαν στο σπίτι εξαπατώντας την και την «έγδυσαν».

Θύμα ληστείας κατήγγειλε ότι έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης μία 31χρονη γυναίκα, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Όπως υποστηρίζει, δύο άνδρες αγνώστων στοιχείων που προσποιούνταν τους συντηρητές, χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της και αφού τους άνοιξε, μπούκαραν στο διαμέρισμά της και υπό την απειλή βίας το έκαναν «φύλλο και φτερό». αρπάζοντας χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες άρπαξαν 5000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ.

Την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών διεξάγει η Αστυνομία.