Κοινωνία

Κορονοϊός: “Λουκέτο” στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης μετά από θετικό κρούσμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετική στον κορονοϊό εκπαιδευτικός. Σε καραντίνα εκπαιδευτικοί, μαθητές και καθαρίστριες. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Κλειστό για δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει, το γυμνάσιο Βουλιαγμένης καθώς μια εκπαιδευτικός εντοπίστηκε θετική στον κορονοϊό.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η εκπαιδευτικός δεν είχε κάνει τεστ κορονοϊού πριν ξεκινήσουν τα σχολεία

Το Σάββατο υποβλήθηκε σε τεστ και βγήκε θετικη? και το Γυμνάσιο ε?κλεισε απο? την Δευτε?ρα

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο με πρωτοβουλία του Δήμου θα δοθούν 200 δωρεα?ν τεστ στο σχολει?ο.