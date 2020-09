Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Η δημοσκόπηση για το πρώτο debate

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο «γρήγορο» debate για το ακραίο debate μεταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ.

Δημοσκόπηση-στιγμιότυπο που διενεργήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS κατέδειξε ότι οι περισσότεροι από τους τηλεθεατές αισθάνθηκαν ενοχλημένοι από τον εξαιρετικά τεταμένο και εξαιρετικά «αρνητικό» τόνο του πρώτου ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ, με μόλις το 17% των ερωτηθέντων να λέει πως αποκόμισε θετική αίσθηση από τη συζήτηση.

Σύμφωνα με αυτή τη στιγμιαία δημοσκόπηση, το 48% των τηλεθεατών κρίνει ότι νικητής αυτής της πρώτης αναμέτρησης ήταν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ενώ το 41% θεώρησε αντιθέτως πως κέρδισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το υπόλοιπο 11% θεώρησε ότι δεν κέρδισε καθαρά κανείς.

Το 69% των ερωτηθέντων είπε ότι αισθάνθηκε «ενοχλημένο» από τον τόνο της τηλεμαχίας, και μόλις το 17% είπε πως αισθάνθηκε καλύτερα «πληροφορημένο» αφού παρακολούθησε την εκπομπή αυτή. Περίπου το 20% είπε πως αισθάνθηκε απαισιοδοξία.

Οικονομικοί αναλυτές σχολίαζαν λίγη ώρα νωρίτερα πως θεωρούν πως η έκβαση της αναμέτρησης ήταν μοιρασμένη και ότι υπάρχει πολλή «αβεβαιότητα».