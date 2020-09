Κόσμος

Αγία Σοφία: Επιστολή στον ΟΗΕ έστειλε ο Ελπιδοφόρος

Επιστολή σε ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Να καταστήσει υπόλογη την Τουρκία για τη στοχευμένη διαγραφή της Ορθόδοξης Χριστιανικής κληρονομίας ζητά η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής από τον ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται στον απόηχο μιας σειράς αποφάσεων που επιβάλλουν τη μετατροπή μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η Αγία Σοφία, σε τζαμιά. Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είχε προαναγγείλει διεθνή καμπάνια τον Ιούλιο, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να εργάζεται μέχρι να ανακληθεί η απόφαση για την Αγία Σοφία.

Η επιστολή της Αρχιεπισκοπής στάλθηκε στους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ που εργάζονται πάνω στους τομείς των πολιτιστικών δικαιωμάτων, των μειονοτικών δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθερίων. Επιπλέον, η επιστολή συνοδεύεται από τις υπογραφές μη κυβερνητικών και διαθρησκευτικών οργανώσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε: «Η εκ μέρους της Τουρκίας μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί μία ακραία κατάχρηση της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ζωντανών χριστιανικών κοινοτήτων στην Τουρκία. Η διαχείριση, αλλά και η μετατροπή του καθεστώτος των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO προκαλεί την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της».

Η Αγία Σοφία συμπεριλήφθη το 1985 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και αναγνωρίστηκε το μουσειακό της καθεστώς ως άξιο διατήρησης στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.