Παγώνη: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ αν ξεφύγει η κατάσταση στην Αττική

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά για την αύξηση των κρουσμάτων.

Για τοπικά lockdown στην Αττική που θα γίνουν οπωσδήποτε αν προχωρήσουν οι αριθμοί αναφέροντας και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 8 αν χρειαστεί μίλησε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά Ματίνα Παγώνη σχετικά με την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοιου στην χώρα μας.

Η ίδια, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως η Αττική έχει το πρόβλημα ενώ δήλωσε πως «τo 79 διασωληνωμένοι σε διάστημα από 8 Αυγούστου μέχρι σήμερα, ο αριθμός των θανάτων, ο αριθμός των νοσηλευομένων με COVID19 που είναι γύρω στα 610 άτομα γιατί κάθε μέρα αλλάζει ανάλογα με εισιτήρια και εξιτήρια,και ο αριθμός των κρουσμάτων είναι οι παράμετροι που μας έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες».

«Κάποιοι δεν προσαρμοζόμαστε»

Η κ. Παγώνη υπογράμμμισε πως υπάρχει διασπορά μεγάλη στο κέντρο της Αθήνας και αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων ενώ σημείωσε πως άνθρωποι υψηλού κινδύνου αν περάσουν τις 8-10 ημέρες διασωληνωμενοι δεν είναι εύκολο μετά να αποσωληνωθούν.

Σύμφωνα με την ίδια πρέπει να γίνουν περαιτέρω παρεμβάσεις μεταξύ αυτών το ζήτημα της μάσκας που θα έπρεπε όπως επισήμανε να φοράμε ήδη μάσκα παντού και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους ως επιπλέον μέτρο. «Είναι ένα μέτρο που δεν κοστίζει τίποτα και είναι θέμα συνήθειας του καθενός μας», πρόσθεσε ενώ σημείωσε πως με τις μάσκες έγιναν λάθη από την αρχή αναφορικά με το βάλε βγάλε.

«Τα βράδια γίνεται χαμός στις πλατείες»

Επιπλέον, η πρόεδρος τόνισε πως το βράδυ οι πλατείες είναι γεμάτες και δεν φοράνε μάσκες ούτε κρατάνε αποστάσεις . Όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν φοράνε μάσκες και δεν κρατάνε μάσκες υπάρχει πρόβλημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το 20% βγαίνει από τις ΜΕΘ και επεσήμανε πως πολύ δύσκολα θα γλιτώσουν όσοι θα έχουν και κορωνοιο και γρίπη διότι το ανοσοποιητικό σύστημα αμέσως πέφτει και «γι αυτό τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι ο εμβολιασμός μετά τις 20 Οκτωβρίου πρώτα οι ευπαθείς ομπάδες και μετά σιγα σιγά και οι υπόλοιπες ομάδες».