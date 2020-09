Κόσμος

Αγνοούμενη επί δύο χρόνια διασώθηκε από τη θάλασσα (βίντεο)

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλει πως ήταν η γυναίκα. Ο «Γολγοθάς» και η αντίδραση της κόρης της.

Μία γυναίκα η οποία αγνοείτο για δύο χρόνια διασώθηκε από ψαράδες το περασμένο Σάββατο. Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κολομβία και τα βίντεο της διάσωσής της έγιναν viral.

Η 46χρονη εντοπίστηκε από δύο ψαράδες σε απόσταση 2 χλμ από την ακτή. Αρχικά, θεώρησαν ότι πρόκειται για αντικείμενο που επέπλεε στη θάλασσα, όταν όμως κούνησε το χέρι της, αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για άνθρωπο και αμέσως την πλησίασαν με τη βάρκα τους.

Με προσοχή τράβηξαν τη γυναίκα στη βάρκα, ενώ εκείνη ήταν εξαντλημένη και υπέφερε από υποθερμία, αφού βρισκόταν για πάνω από οκτώ ώρες στο νερό.

«Ξαναγεννήθηκα, ο Θεός δεν ήθελε να πεθάνω», ήταν τα πρώτα λόγια της.

Οι ψαράδες της έδωσαν νερό, ενώ τη βοήθησαν να βγει και στην ακτή, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αφού ταυτοποιήθηκε, αποκαλύφθηκε ο «Γολγοθάς» της. Η γυναίκα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην άνδρα της, από τον οποίο το «έσκασε» το 2018, οπότε και αποφάσισε πως δεν θα επιστρέψει σε αυτόν.

«Είχα μία τοξική σχέση επί 20 χρόνια. Η κακοποίηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης μου εγκυμοσύνης. Με χτυπούσε και με κακοποιούσε. Κατά τη δεύτερη εγκυμοσύνη μου, συνεχίστηκε η κακοποίηση, αλλά δεν μπορούσα να φύγω, γιατί τα κορίτσια ήταν μικρά».

Όπως είπε, ούτε η Αστυνομία βοηθούσε, αφού κάθε φορά που έκανε καταγγελία, ο άνδρας της πήγαινε στη φυλακή για 24 ώρες και μετά επέστρεφε για να συνεχίσει τα ίδια.

Το Σεπτέμβριο του 2018 της έσπασε το πρόσωπο και επιχείρησε να την σκοτώσει. Αδυνατώντας να τελειώσει το μαρτύριό της διαφορετικά, έφυγε από το σπίτι της και περιπλανήθηκε στους δρόμους επί έξι μήνες. Βρήκε καταφύγιο σε ένα κέντρο, από το οποίο της ζήτησε η Αστυνομία να φύγει, όταν έπαψαν να ισχύουν τα μέτρα που της προσέφεραν προστασία από τον σύζυγό της.

«Δεν ήθελα να συνεχιστεί η ζωή μου, ήθελα να τελειώσουν όλα, δεν είχα βοήθεια από κανέναν, ούτε καν από την οικογένειά μου, από την οποία με κρατούσε μακριά ο άνδρας μου», είπε μετά.

Τότε αποφάσισε να πηδήξει στη θάλασσα, όμως δεν θυμόταν τίποτε άλλο μετά, αφού έχασε τις αισθήσεις της.

«Ο άνδρας που με βρήκε είπε ότι επέπλεα αναίσθητη», δήλωσε η γυναίκα.

Τοπικά μέσα εντόπισαν την κόρη της, η οποία είπε ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν η μητέρα της τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ διέψευσε τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Η ίδια και η αδελφή της μαζεύουν χρήματα για να φέρουν πίσω στην Μπογκοτά τη μητέρα τους και να «την φροντίσει η οικογένειά της».