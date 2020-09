Κοινωνία

Επεισόδια στην συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ (εικόνες)

Mέλη της ΠΟΕΔΗΝ συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ένταση επικρατεί έξω από το υπουργείο Υγείας, καθώς μέλη της ΠΟΕΔΗΝ προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό των ΜΑΤ και να προσεγγίσουν το υπουργείο.



Συγκεκριμένα, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, όταν οι τελευταίοι τούς έκλεισαν τον δρόμο προς το υπουργείο.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν να αποχωρήσει η Αστυνομία, με τα ΜΑΤ να απωθούν τους διαδηλωτές με τις ασπίδες.

Τελικά, μετά από μερικά λεπτά έντασης, η Αστυνομία περιόρισε τους διαδηλωτές στο πεζοδρόμιο, ενώ την ώρα των αψιμαχιών έπεσε κάτω ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Η Ομοσπονδία πραγματοποίησε διαμαρτυρία στο υπουργείο Υγείας, ζητώντας μονιμοποίηση του εκτάκτου προσωπικού στα νοσοκομεία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» καταγγέλλοντας ότι διμοιρίες των ΜΑΤ άρχισαν να χτυπούν τους συγκεντρωμένους, καθώς και τον ίδιο.

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση κατα της κυβέρνησης εξαπολύει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. Αναλυτικά αναφέρει «Σήμερα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν χειροκροτεί από τα μπαλκόνια τους εργαζόμενους γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία.Τους «χειροκροτεί» με κλομπ στο δρόμο εφαρμόζοντας τον αντιδημοκρατικό νόμο για τις διαδηλώσεις που πρόσφατα ψήφισε ενισχύοντας την εργαλειοθήκη του δόγματος «τρόμος και πάταξη». Τους «χειροκροτεί» με χημικά και δακρυγόνα αναδεικνύοντας τα ψέματα της κυβέρνησης για τις δήθεν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών στις δημόσιες δομές υγείας.

Οι ήρωες στην αντιμετώπιση της πανδημίας δεν έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν δημοκρατικά τα αιτήματα και τις αγωνίες τους και τα ΜΑΤ του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη τους το κατέστησαν σαφές σήμερα το πρωί έξω από το υπουργείο Υγείας.Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα στα διαγγέλματα του κυρίου Μητσοτάκη διαλύονται με κρότο στην καθημερινότητα των πολιτών που βιώνουν έναν άνευ προηγουμένου αντιδημοκρατικό κατήφορο, στα σχολεία, την καθημερινότητα, την εργασία, τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.Δεν αρκούν τα διαγγέλματα για την αντιμετώπιση της κρίσης ούτε η «άριστη» επικοινωνιακή πολιτική εικονικής πραγματικότητας της ΝΔ, που διαψεύδεται κάθε στιγμή από την πραγματική ζωή και τα πραγματικά προβλήματα».

Σε ανάρτησή του στα social media ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει ότι «εν μέσω πανδημίας στο ΕΣΥ εργάζονται 5.000 εργαζόμενοι λιγότεροι σε σχέση με πέρσι. Εργαζόμενοι που δίνουν τη μάχη της πρώτης γραμμής ξέρουν ότι τους επόμενους μήνες λήγει η σύμβαση τους. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις γιατί το σχέδιο της είναι η είσοδος ιδιωτικών συμφερόντων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Στην σημερινή κινητοποίηση των υγειονομικών για άλλη μια φορά η κυβερνητική απάντηση ήταν η βία. Από ότι φαίνεται τελείωσαν τα χειροκροτήματα και επιστρέψαμε στα γκλομπ. Η πολιτική τους είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και τη κοινωνία».