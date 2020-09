Οικονομία

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Παράταση για τις αιτήσεις

Για πόσο καιρό δόθηκε παράταση. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών.

«Η Κυβέρνηση παρατείνει, για 1 μήνα, έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει:



«Πρόγραμμα που αφορά τη στήριξη με κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης δανείου σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Πρόγραμμα το οποίο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πέτυχε!

Συγκεκριμένα, μέσα σε 58 ημέρες, δηλαδή από 3 Αυγούστου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, υποβλήθηκαν 131.155 αιτήσεις. Στο αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης, μέσα σε 13 μήνες, υποβλήθηκαν περίπου 7.000 αιτήσεις. Συγκρίνοντας τα 2 προγράμματα, διαπιστώνεται ότι στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ υποβλήθηκαν 18 φορές περισσότερες αιτήσεις, στο 1/6 του χρόνου.

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει συνεχώς μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, οι οικονομικές δυσχέρειες που προκύπτουν είτε από την υγειονομική κρίση του Covid-19, είτε από τα πρωτοφανή και ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν πλήξει αρκετούς Νομούς στην Ελληνική Επικράτεια».

Αχτσιόγλου: Στον αέρα η πρώτη κατοικία

«Πυρά» κατά του υπουργού Οικονομικών εξαπολύει με δήλωσή της η Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Έφη Αχτσιόγλου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ο κ. Σταϊκούρας σήμερα ανακοίνωσε την παράταση για έναν μήνα των αιτήσεων για το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”. Κάνοντας ότι δεν βλέπει τον ελέφαντα στο δωμάτιο δεν ανέφερε λέξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο λόγος είναι απλός και κυνικός: Διότι κανένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή στη χώρα.Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πολλάκις με στόμφο αυτή την προστασία έως 31/12/2020, ουδέποτε νομοθέτησε κάποια σχετική ρύθμιση με αποτέλεσμα ήδη να πραγματοποιούνται κανονικά πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.Μάλιστα, σχετική τροπολογία για οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας που κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., απορρίφθηκε ασυζητητί από τη ΝΔ».

Επίσης, προσθέτει ότι «το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ” δεν συνιστά πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας,παρά προσωρινή επιδότηση των πληγέντων από τον κορονοϊό. Η διαφήμιση προγραμμάτων που δεν έχουν σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς και οι άνευ αντικειμένου στομφώδεις διακηρύξεις του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορούν να θολώσουν τα νερά της ωμής πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες της χώρας, την ώρα που πλήττονται από την ακραία υφεσιακή πολιτική της κυβέρνησης.»