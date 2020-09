Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων: Χτυπούσαν και λήστευαν πεζούς

Σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί. Πως δρούσε η βίαη συμμορία ανηλίκων και σε ποιες περιοχές.

Βίαιη συμμορία, αποτελούμενη κυρίως από ανηλίκους, που λήστευαν πολίτες σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Ειδικότερα, συνελήφθησαν συνολικά 26 άτομα, 22 αλλοδαποί και 4 Έλληνες, εκ των οποίων οι 21 είναι ανήλικοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας δρούσαν κυρίως στην Πλατεία Συντάγματος, την Πλατεία Λαού, το Θησείο και άλλα κεντρικά σημεία της πόλης. Οι δράστες αρχικά συγκεντρώνονταν σε ομάδες σε διάφορα κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπου εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους επιλέγοντας σε πολλές περιπτώσεις ανήλικα άτομα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας βία και ιδιαίτερη σκληρότητα αφαιρούσαν από ανήλικους κυρίως κινητά τηλέφωνά, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους. Τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι» για τον εντοπισμό τυχόν αστυνομικών και την αποφυγή σύλληψής τους.

Εως αυτή την ώρα έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 8 ληστείες σε διάστημα ενός μήνα, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε η εμπλοκή 2 εκ των συλληφθέντων σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η σπείρα εξαρθρώθηκε έπειτα από ειδική αστυνομική επιχείρηση στις πλατείες Συντάγματος και Λαού, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως και Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 κινητά τηλέφωνα, σουγιάς - στιλέτο, χρήματα και περίπου 22 γραμμάρια κάνναβης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας κατά συναυτουργία και εξακολούθηση, της επικίνδυνης και βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και εξακολούθηση και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.