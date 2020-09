Πολιτική

Πομπέο: Παράθυρο ευκαιρίας ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας

Σαφές μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτρικών.

Τη χρήση απειλών και μονομερών ενεργειών ως μέσον επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών αποδοκιμάζει με κατηγορηματικό τρόπο, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οταν υπάρχουν διενέξεις, καμία χώρα δεν πρέπει να προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες για να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πομπέο, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Κρήτη, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και επισκέφθηκε τη Σούδα.

«Είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν συγκρούσεις για θαλάσσια ζητήματα, όταν υπάρχουν διαφωνίες για δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες, αυτές να επιλύονται ειρηνικά. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι το μήνυμα που έφερα στην ελληνική ηγεσία. Και είναι το μήνυμα που μεταφέραμε στην τουρκική ηγεσία επίσης», σημειώνει στη συνέντευξη ο κ. Πομπέο.

Χαρακτηρίζει, επίσης, παράθυρο ευκαιρίας την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν όποιο ρόλο «θεωρηθεί κατάλληλος, χρήσιμος και βοηθητικός» για τις δύο πλευρές, δηλαδή την Ελλάδα και την Τουρκία. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δέσμευση της Ουάσιγκτον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει ισχυρή, όπως και η άποψη ότι οι όποιες διαφορές θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο συμβατό με το διεθνές δίκαιο.

Αποσαφηνίζει τέλος πως «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να φύγουν οι ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ αυτή τη στιγμή».