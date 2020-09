Κοινωνία

Σπαθιά, σουβλί και ναρκωτικά στις φυλακές Αυλώνα (εικόνες)

«Πλούσια» τα ευρήματα των ερευνών που διενεργήθηκαν από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης Νέων.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες από σωφρονιστικούς υπαλλήλους με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Εκνόμων Ενεργειών σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 αυτοσχέδια σπαθιά,

2 αυτοσχέδια μαχαίρια και αυτοσχέδιο σουβλί,

νάιλον συσκευασία με 3 γραμ. χασίς,

5 σιδηροσωλήνες και 7 τεμάχια σιδήρου,

5 τμήματα μεταλλικού φρεατίου,

τμήμα λαμαρίνας και υδραυλικά εξαρτήματα,

αυτοσχέδιος ναργιλές και αυτοσχέδια συσκευή δερματοστιξίας,

8 φορτιστές κινητών τηλεφώνων και καλώδια.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.