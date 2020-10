Παράξενα

Μισέλ Ομπάμα: έμαθε να πλέκει χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο στο ίντερνετ

Τι έπλεξε η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ για τον Μπάρακ Ομπάμα

Μερικοί άνθρωποι επιδόθηκαν στη μαγειρική ή στη ζαχαροπλαστική την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η Μισέλ Ομπάμα άρχισε να πλέκει.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ στράφηκε στο διαδίκτυο για να μάθει πώς, αλλά χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο για να συνομιλήσει με άλλες πλέκτριες.

«Έχω πλέξει μια κουβέρτα, πέντε κασκόλ, τρεις μπλούζες, μερικά καπέλα για τον Μπάρακ και μόλις τελείωσα το πρώτο μου ζευγάρι γάντια για τη Μάλια» είπε η Μισέλ Ομπάμα στο «The Rachel Ray Show». «Το ένα είναι διπλάσιο από το άλλο» σημείωσε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη διαδικτυακή κοινότητα στην οποία συμμετέχει.

«Δεν ξέρουν ότι είμαι στην κοινότητα πλεξίματος, επειδή δεν χρησιμοποιώ το πραγματικό μου όνομα, αλλά έχω κάποιους, ξέρετε, καθοδηγητές για να αγοράζω τα νήματα και τα μοτίβα μου και όλα αυτά» πρόσθεσε.

Η Μισέλ Ομπάμα μίλησε επίσης για το πώς η οικογένειά της αντιμετώπισε την αυτο-απομόνωση.

«Η καραντίνα ξεκίνησε τόσο υπέροχα. Υπήρχε η πρώτη φάση όταν ήμασταν όλοι μαζί, και χωρίζαμε και ήμασταν πάλι μαζί… τότε περίπου τον Ιούνιο, όλη αυτή η μαγεία άρχισε να ξεθωριάζει » πρόσθεσε γελώντας.