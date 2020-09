Οικονομία

Αυθαίρετα: “παράθυρο” για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Τις τελευταίες ημέρες οι ρυθμοί δήλωσης αυθαιρέτων έχουν απογειωθεί, φθάνοντας τις 10.000 ημερησίως.

Τρόπους ώστε να μπορούν να γίνουν δεκτές δηλώσεις αυθαιρέτων εκπρόθεσμα, χωρίς να δοθεί «κανονική» παράταση, συζητούν τις τελευταίες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το ΤΕΕ με νέα, χθεσινή παρέμβασή του επισημαίνει ότι υπάρχει σειρά ειδικών κατηγοριών ακινήτων που δεν μπορούν την περίοδο αυτή να δηλωθούν, επιμένοντας στην εξεύρεση μιας φόρμουλας.

Το υπουργείο δεν δείχνει ωστόσο να πείθεται, καθώς τα νομικά ζητήματα μιας «έμμεσης λύσης» είναι σοβαρά. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες οι ρυθμοί δήλωσης αυθαιρέτων έχουν απογειωθεί, φθάνοντας τις 10.000 την ημέρα, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο έχουν δηλωθεί περί τις 200.000 ακίνητα.

Τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΤΕΕ είχε συναντήσεις με στελέχη της ηγεσίας του υπουργείου, ενώ ακόμα μία έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», αυτό που συζητούνταν ήταν κατά πόσον θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα στο πρότυπο των εκπρόθεσμων δηλώσεων του κτηματολογίου, ώστε και η ρύθμιση να μην παραταθεί και να εξυπηρετηθούν όσοι μηχανικοί είναι έτοιμοι να καταθέσουν δήλωση, αλλά δεν μπορούν λόγω της υπερφόρτωσης του συστήματος.

Επιπλέον το ΤΕΕ επισήμανε ότι υπάρχουν αρκετές κατηγορίες αυθαιρέτων (ενδεχομένως σε δασικά, σε πλειστηριασμό), οι οποίες δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να δηλωθούν αυτή την περίοδο.

Τα βασικά ζητήματα είναι δύο, ένα νομικό και ένα πολιτικό. Το πολιτικό είναι ότι ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν πρόκειται να δώσει νέα παράταση. Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε ότι από το 2011 έχουν δοθεί συνολικά 15 παρατάσεις στις τρεις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα. «Αντιλαμβάνομαι ότι οι μηχανικοί ταλαιπωρούνται, διότι η ιστοσελίδα του ΤΕΕ έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα. Αλλά εάν δεν ήμασταν “της τελευταίας στιγμής” δεν θα συνέβαινε αυτή η κατάσταση. Είμαστε δημόσιοι λειτουργοί και έχουμε υποχρέωση να κλείνουμε κάποιες εκκρεμότητες», ανέφερε.

Το νομικό ζήτημα αφορά τη δυνατότητα να δοθεί μια έμμεση παράταση, δηλαδή να επιτραπεί έστω για μερικές ημέρες η κατάθεση δηλώσεων. Η ιδέα βασίστηκε στις εκπρόθεσμες δηλώσεις του κτηματολογίου, δηλαδή στην υποβολή μιας αρχικής αίτησης, ώστε η κατάθεση των λοιπών εγγράφων να γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νομικοί του υπουργείου υποστήριξαν ότι ημερομηνία υπαγωγής βάσει του νόμου είναι η ημερομηνία κατάθεσης παραβόλου και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με νομοθετική ρύθμιση.

Υπάρχει, βέβαια, και το κακό προηγούμενο: Προ εικοσαετίας, όταν το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ είχε δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης αυθαιρέτων με τη ΔΕΗ για όσους είχαν προβλήματα υγείας (με αποτέλεσμα η μισή Ανατολική Αττική να δηλωθεί ως… καρδιοπαθής), είχαν μοιραστεί αριθμοί προτεραιότητας από τις πολεοδομίες για την κατάθεση των εγγράφων, οι οποίοι βέβαια αποδείχθηκαν… ανεξάντλητοι για χρόνια.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, τον Σεπτέμβριο δηλώθηκαν 200.000 αυθαίρετα, εκ των οποίων το 20% ανήκει στη λεγόμενη «κατηγορία 5» (αυθαίρετα χωρίς άδεια ή με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις). Αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική μερίδα μηχανικών έσπευσε αυτό το διάστημα να υποβάλει και δηλώσεις αυθαιρέτων άλλων κατηγοριών, χωρίς η προθεσμία να λήγει αύριο για αυτά, προφανώς από φόβο ότι θα υπάρξει κάποια εμπλοκή.