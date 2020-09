Οικονομία

Σταϊκούρας: δεν αλλάζει η πρόβλεψη για την ύφεση το 2020

Ο ΥΠΟΙΚ, δήλωσε ότι ένα νέο lockdown θα είχε οδυνηρές συνέπειες για την οικονομία, αλλά το υπουργείο έχει τους απαιτούμενους πόρους για κάθε ενδεχόμενο.

Δεν αλλάζει, προς το παρόν η πρόβλεψη για ύφεση στα επίπεδα του 8% φέτος κάτι που θα αναγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021 που θα κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον Real FM, πάρα το γεγονός ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους (και εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και στο 3ο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς) δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης των αρχικών προβλέψεων για την ύφεση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, o υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην οικονομία υπενθυμίζοντας ότι από την πρόσφατη εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιπτώσεις του ανεβάζουν το μηνιαίο κόστος σε περίπου στο 2,5%-3% του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Εξήγησε ωστόσο ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει επαρκείς πόρους (τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 37,5 δις ευρώ) για να χρηματοδοτήσει τα μέτρα στήριξης της οικονομίας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο δυνατότητας υπαγωγής στην ρύθμιση που προωθείται των 12 ή 24 δόσεων για τις οφειλές που έχουν ανασταλεί λόγω της πανδημίας, και χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το lockdown.