Κόσμος

Τσαβούσογλου: θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο αν μας ζητήσει βοήθεια το Αζερμπαϊτζάν

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι αναμένει συγκεκριμένα βήματα από την ΕΕ για την τελωνειακή ένωση και το καθεστώς με τις βίζες.

Η Τουρκία αναμένει ότι στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 1 και 2 Οκτωβρίου, θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα σε θέματα που περιλαμβάνουν την επικαιροποίηση της μεταναστευτικής συμφωνίας του 2016 και της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, καθώς και για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου (βίζες) ανάμεσα στα δύο μέρη, δήλωσε σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Ανατολή» ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε ακόμη πως η Τουρκία θα «κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» αν το Αζερμπαϊτζάν ζητήσει υποστήριξη από την Άγκυρα, όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη αν η Τουρκία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στους Αζέρους, καθώς συνεχίζονται σήμερα για τέταρτη ημέρα οι μάχες ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και αρμενικές δυνάμεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη πως η στήριξη που παρέχει η Γαλλία στην Αρμενία ισοδυναμεί με υποστήριξη της αρμενικής κατοχής στο Αζερμπαϊτζάν.