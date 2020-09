Οικονομία

Fitness Awards: Τρία χρυσά βραβεία στα για τα Holmes Place!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η συγκομιδή της αλυσίδας στον νεοσύστατο θεσμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, "τρία χρυσά βραβεία ήταν ο απολογισμός της συμμετοχής των Holmes Place, της Νο1 αλυσίδας fitness της χώρας, στα νεοσύστατα “Fitness Awards 2020”, αποδεικνύοντας περίτρανα το λόγο για τον οποίο βρίσκονται στην κορυφή εδώ και 18 χρόνια ως πρωτοπόροι στην ολιστική εμπειρία fitness , προάγοντας την αξία του healthy lifestyle στους Έλληνες αθλούμενους.

Για τη μοναδική και καινοτόμα εμπειρία άθλησης που προσφέρουν, έλαβαν το βραβείο “Best Gym Client Experience”, ενώ τιμήθηκαν με το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία “Best Luxury Gym”, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εγκαταστάσεων.

Τέλος, ξεχώρισαν στην κατηγορία “Best Value Gym”, στην οποία συμμετείχαν με τα !CON Fitness Clubs, την αλυσίδα γυμναστηρίων σε Χαλάνδρι και Πάτρα, που επικυρώνει την προσπάθεια των Holmes Place να παρέχουν μοναδική καινοτομία στην προπόνηση, διατηρώντας παράλληλα μια ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής.

Στα Holmes Place clubs, το ταξίδι στο fitness συνεχίζεται, πάντα με ασφάλεια, με state of the art αθλητικό εξοπλισμό και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, τόσο με indoor προπονήσεις, οι οποίες παρέχονται και διαδικτυακά, μέσω live streaming από την πλατφόρμα Zoom ή από την σελίδα της Holmes Place στο Instagram αλλά και με outdoor προπονήσεις, που έχουν αγαπηθεί πολύ, τόσο στον ολοκαίνουριο και υπερσύγχρονο Open Gym χώρο 2.000 τ.μ. της Holmes Place στις εγκαταστάσεις ΟΑΚΑ, όσο και στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του Roof Garden, στο Holmes Place Glyfada.

Τα !CON Fitness με την υπογραφή της Holmes Place, ήρθαν για να δώσουν καινούρια πνοή στην αγορά. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του υπερσύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού, της μεγάλης ποικιλίας ομαδικών προγραμμάτων, καθώς και των πρωτοποριακών virtual studio classes που προσφέρονται αποκλειστικά εκεί, οι ασκούμενοι βιώνουν πρωτόγνωρες εμπειρίες άθλησης, εκτόνωσης, διασκέδασης και ευεξίας".