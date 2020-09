Κόσμος

Μαχητικό που έσπασε το φράγμα του ήχου η “έκρηξη” στο Παρίσι (βίντεο)

Πανικός στη γαλλική πρωτεύουσα, από τον ήχο που αρχικά εξελήφθη ως έκρηξη. Η ανακοίνωση των Αρχών.

Μεγάλη έκρηξη έγινε αισθητή στο Παρίσι και τα προάστιά του, με την Αστυνομία να βεβαιώνει λίγο αργότερα ότι δεν επρόκειτο για έκρηξη, αλλά για μαχητικό αεροσκάφος.

Το μαχητικό που πέταξε στην περιοχή έσπασε το φράγμα του ήχου, με το θόρυβο να ακούγεται σαν έκρηξη.

Το γεγονός μεταδόθηκε ως έκρηξη από τα διεθνή Μέσα, ενώ ανάλογες αναρτήσεις έκαναν και κάτοικοι του Παρισιού στα social media, διερωτώμενοι και οι ίδιο τι έχει συμβεί.

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι, επρόκειτο για μαχητικό, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε έκρηξη.

Un bruit tres important a ete entendu a Paris et en region parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Prefecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Ο ήχος ήταν τόοσ δυνατός, που έγινε αισθητός και στο παιχνίδι του Ronald Garos, με τους παίκτες να σταματούν προς στιγμήν τον αγώνα.