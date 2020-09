Μητσοτάκης: Η Ευρώπη έχει τρόπους να προστατέψει την ανατολική Μεσόγειο

Αποτίμηση της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα έκανε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα.

«Για τις συζητήσεις μου με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στην Κρήτη, θα τις χαρακτήριζα εξαιρετικά επιτυχημένες. Διότι από μόνη της μία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας -πόσω μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών- αποτελεί πολιτικό γεγονός, όμως, ειδικά στο χρόνο που έγινε, με την ατζέντα που είχε και με το κλίμα που συνολικά τη χαρακτήρισε, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική. Παράγει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια και νομίζω ότι η Ελλάδα, συνολικά, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτή την επίσκεψη», σημείωσε κατά την εισαγωγή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός.

Κάνοντας αποτίμηση του ταξιδιού του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τουίτ που έκανε ο Μάικ Πομπέο λίγο μετά την αποχώρησή του από την Κρήτη, στο οποίο αναφέρθηκε στην εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις αυτούς τους 12 μήνες που μεσολάβησαν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επίσκεψής του.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5