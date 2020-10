Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: άδοξο φινάλε για τη Σερένα Ουίλιαμς

Η 39χρονη Αμερικανίδα και τρεις φορές νικήτρια του τουρνουά, αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Την απόσυρσή της από το τουρνουά Ρολάν Γκαρός γνωστοποίησε η Σερένα Ουίλιαμς, λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα της με την Βουλγάρα Τσβετάνα Πιρόνκοβα, για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης. Η 39χρονη Αμερικανίδα, τρεις φορές νικήτρια του παρισινού όπεν, ήθελε να διεκδικήσει στη γαλλική πρωτεύουσα τον 24ο ατομικό τίτλο της σε τουρνουά γκραν-σλαμ και να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ της Αυστραλής Μάργκαρετ Κορτ.

Όπως εξήγησε η ίδια αμέσως μετά, ο λόγος της αποχώρησής της είναι ένα πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα που την ταλαιπωρεί από το US Open. «Μετά από μία σύντομη προθέρμανση, μίλησα με τον προπονητή μου, το σκεφθήκαμε και αποφασίσαμε ότι δεν ήταν καλή ιδέα να παίξω σήμερα» δήλωσε η Ουίλιαμς, η οποία στον α΄ γύρο είχε νικήσει τη συμπατριώτισσά της, Κρίστι Αν, με 7-6, 6-0.

Η αποχώρηση της Αμερικανίδας δίνει το εισιτήριο για τον 3ο γύρο στην 33χρονη Πιρόνκοβα, η οποία στο παρελθόν (2016) είχε φτάσει ως τα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός και πριν λίγο καιρό στην οκτάδα του US Open, όμως βρίσκεται μόλις στο Νο 157 της παγκόσμιας κατάταξης και μπήκε στο κυρίως ταμπλό με wild card.