Κόσμος

Μέρκελ: Σοβαρή η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

"Για λεπτή γραμμή ανάμεσα στην στρατιωτική σύγκρουση και την ειρηνική διευθέτηση", έκανε λόγο η Γερμανίδα Καγκελάριος.

«Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην στρατιωτική σύγκρουση και την ειρηνική διευθέτηση» σε κάποιες περιπτώσεις, δήλωσε η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, αναφερόμενη στην πρόσφατη "σοβαρή" ένταση στην ανατολική Μεσόγειο "μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας".

Ενόψει της αυριανής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν συνολικά οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, η κ. Μέρκελ, μιλώντας στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε από τη μία πλευρά στα παράπονα για τις εξελίξεις στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά από την άλλη στις «εκπληκτικές και αξιοσημείωτες» επιδόσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την φιλοξενία προσφύγων, καθώς, όπως είπε, είναι η χώρα με τους περισσότερους πρόσφυγες στον κόσμο - τέσσερα εκατομμύρια.



«Πρέπει να ζυγίσουμε πολύ προσεκτικά πώς θα διευθετήσουμε τις εντάσεις και πώς θα ενισχύσουμε την συνεργασία μας στο προσφυγικό και σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη μεταχείριση των προσφύγων», δήλωσε η Καγκελάριος και σημείωσε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά την σχέση με την Τουρκία, αλλά και να εμμένουμε στην συνεργασία μαζί της σε σημαντικά ζητήματα.