Οικονομία

Εμφιάλωναν παράνομα αλκοολούχα ποτά και τσίπουρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο "χτύπημα" του ΣΔΟΕ σε κύκλωμα διακίνησης λαθραίων ποτών.

Για «σημαντική επιτυχία» του στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, κάνει λόγο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, «την περασμένη Παρασκευή ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής και του Η΄ τμήματος (Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών) εντόπισε αδήλωτο αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για εμφιάλωση και συσκευασία σε πλαστικά δοχεία (pet) αλκοολούχων ποτών.



Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άνω του ενός τόνου (1.116 λίτρα) αλκοολούχων ποτών και τσίπουρου, καθώς και 23,5 κιλά καφέ.





Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, ένας εκ των οποίων (αλλοδαπός) συνελήφθη εντός του αποθηκευτικού χώρου κι οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου, ενώ διέφυγαν της σύλληψης οι άλλοι δύο (Έλληνες) που φέρεται να είχαν μισθώσει τον παράνομο αποθηκευτικό χώρο και να προωθούσαν τα παράνομα αλκοολούχα ποτά, μέσω εταιρείας εμπορίας αλκοολούχων ποτών ιδιοκτησίας τους, με έδρα την Εύβοια.

Για τις εν λόγω ποσότητες παράνομων αλκοολούχων ποτών και καφέ που κατασχέθηκαν δεν βρέθηκαν φορολογικά παραστατικά νόμιμης προέλευσης ή εισαγωγής αυτών, οι δε διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι θα υπολογιστούν από το Τελωνείο Αθηνών.

Ελήφθησαν δείγματα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία στάλθηκαν στη Χημική Υπηρεσία Αθηνών προς εξέταση».



Το ΣΔΟΕ δηλώνει πως η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αττικής συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και της εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού.