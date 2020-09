Πολιτική

Γεννηματά: Το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι συμπλήρωμα

Επέκρινε την πολιτική της κυβέρνησης, ωστόσο άσκησε κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκόβοντας κάθε περιθώριο συνεργασίας. Κάλεσμα "σε όσους πικράθηκαν, αλλά δεν πήραν θέσεις σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ".

Η Φώφη Γεννηματά εξέφρασε κατηγορηματικά την ισχυρή πεποίθησή της ότι το Κίνημα Αλλαγής θα είναι το επόμενο διάστημα η μοναδική ισχυρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ και ο κύριος εκφραστής της προοδευτικής παράταξης.

Υπογράμμισε ότι δεν είναι και δεν θα γίνει συμπλήρωμα αλλά θα διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές να αναδειχθεί ως η αντίπαλη πολιτική δύναμη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ. «Τώρα διαμορφώνονται οι συνθήκες για την ηγεσία στο προοδευτικό χώρο. Διεκδικούμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν μας αρκεί το 8,1%. Το επόμενο διάστημα ο κίνδυνος είναι η μονοκρατορία της ΝΔ και της Δεξιάς», υποστήριξε.

Υπό το σύνθημα «ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ με προοδευτικό σχέδιο», η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου εφ' όλης της ύλης, την πρώτη που διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ανακοίνωσε ότι θα είναι και πάλι υποψήφια για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, το Νοέμβριο του 2021, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τηρηθεί πλήρως το καταστατικό. Ταυτόχρονα διακήρυξε πως είναι ανοικτές οι πόρτες του Κινήματος Αλλαγής σ΄ όσα στελέχη πικράθηκαν ή διαφώνησαν αλλά δεν πήραν θέσεις στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. «Χωράνε όλοι. Για μας η ηθική στην πολιτική είναι καθοριστική», είπε.

Για τα εθνικά θέματα η κ. Γεννηματά κατέκρινε την άρνηση του κ. Μητσοτάκη στην πρότασή της να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών «για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας». «Το ζητούσαμε για να διαμορφωθεί εθνική γραμμή, τώρα δεν το ζητάμε καθώς πάμε σε διερευνητικές επαφές», είπε. Προσέθεσε δε ότι και το πλαίσιο του διαλόγου με την Τουρκία πρέπει να είναι σαφές και οριοθετημένο και με μόνο θέμα συζήτησης την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

«Για μας είναι κατακόκκινη γραμμή ότι δεν συζητάμε θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών που θέτει η Τουρκία. Θέματα κυριαρχίας και άμυνας, είναι εκτός διαλόγου». Εξέφρασε ακόμη τις αντιρρήσεις της για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί ο διάλογος από το διμερές επίπεδο σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Θετικά επίσης σχολίασε, η κ. Γεννηματά, την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, και τη αναβάθμιση της αμυντικής συμφωνίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

Η Φώφη Γεννηματά επανέλαβε ότι για το Κίνημα Αλλαγής η Συμφωνία των Πρεσπών είναι κακή συμφωνία, συνέχισε τις επικρίσεις εναντίον του κ. Μητσοτάκη κάνοντας λόγο για «δυο πρόσωπα, σαν τον Ιανό», ωστόσο ξεκαθάρισε πως «εμείς δεν κάνουμε κωλοτούμπα. Δεν μπορεί να ξεφτιλιστεί η χώρα. Δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε τις τρεις συμφωνίες στη Βουλή. Θα ελέγχουμε την προενταξιακή διαδικασία των Σκοπίων προς την ΕΕ».

Η κ. Γεννηματά κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι δεν κατάφεραν να οργανώσουν την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και πως δεν έχουν κανένα σχέδιο για τις επιπτώσεις στο ΕΣΥ, στην οικονομία, στην παιδεία, στους μικρομεσαίους. Προσέθεσε δε ότι «αντιθέτως επιχειρούν να εφαρμόσουν ιδεολογικές εμμονές της Δεξιάς». Τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αναλάβει αποκλειστικά την ευθύνη για την ολιγωρία, το χαλάρωμα, μετά την πρώτη φάση στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ άσκησε οξεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκόβοντας κάθε περιθώριο συνεργασίας καθώς τόνισε ότι «δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας απέτυχαν τόσο με όσα έκαναν στην κυβέρνηση όσο και τώρα ως Αξιωματική Αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη ΝΔ στην εξουσία. Ο συνεταίρος του κ. Καμμένου με τον τοξικό λόγο του δουλεύει για τον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε η κ. Γεννηματά.

Απέρριψε την κριτική ότι το Κίνημα Αλλαγής κινδυνεύει να απορροφηθεί από τη ΝΔ και αντέκρουσε την εκτίμηση ότι ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί σοσιαλδημοκρατική πολιτική με όσα κάνει. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στην επικείμενη απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή, όπου επεσήμανε πως η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αλλά να θεραπεύει και το τραύμα που προκάλεσαν στη Δημοκρατία.

Τέλος, σχετικά με τις καταλήψεις, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες της στους μαθητές όμως τάχθηκε υπέρ των ανοικτών σχολείων και των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία.