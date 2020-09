Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική για Κουκάκι: ευρήματα για προκήρυξη της “ΟΛΑ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε ανακοινωση της ΕΛ.ΑΣ,. για τα ερυήματα αποτην ψηφιακή ανάλυση σε ψηφιακό δίσκο που κατασχέσθηκε κατά την έρευνα.

Σε ανακοινωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

"Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεων της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) αναφορικά με τη σύλληψη 42χρονου ημεδαπού, την 23-09-2020, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

από την έως σήμερα εξέταση από το αρμόδιο εργαστήριο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ψηφιακών πειστηρίων, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια έρευνας στην οικία του, διαπιστώθηκε να υφίσταται αποθηκευμένο σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, έγγραφο σε μορφή « PDF», το οποίο αποτελεί προκήρυξη-ανάληψης ευθύνης της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών», αναφορικά με βομβιστική επίθεση της εν λόγω οργάνωσης στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η οποία έλαβε χώρα την 24-11-2015,

από την εγκληματολογική ψηφιακή ανάλυση των μεταδεδομένων του εν λόγω αρχείου, διαπιστώθηκε ότι έχει δημιουργηθεί σε μορφή « PDF» την 05-01-2016 και ώρα 21:32 (τοπική ώρα Ελλάδας),

επιπρόσθετα, η σχετική ανάρτηση της προκήρυξης στον ιστότοπο «https://athens.indymedia.org», πραγματοποιήθηκε την 06-01-2016 και ώρα 00:46 (τοπική ώρα Ελλάδας). Επιπλέον, το αναρτημένο αρχείο δεν φέρει μεταδεδομένα, ούτε είναι σε επεξεργάσιμη μορφή.

Εκ των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι στο εν λόγω πειστήριο εντοπίστηκε επεξεργάσιμη μορφή της προαναφερόμενης προκήρυξης, πριν αυτή αναρτηθεί για πρώτη φορά στον αναφερόμενο ιστότοπο.

Οι έρευνες συνεχίζονται".