Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θεραπεύτηκε από τον ιό HIV

Ο Τίμοθι Ρέι Μπράουν έδωσε μάχη επί πέντε μήνες με τη λευχαιμία.

Ο Τίμοθι Ρέι Μπράουν, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θεραπεύτηκε από τον ιό HIV όταν υποβλήθηκε σε μια σπάνια μεταμόσχευση μυελού των οστών, πέθανε στην Καλιφόρνιια έπειτα από υποτροπή του καρκίνου από τον οποίο έπασχε, ανακοίνωσε ο σύντροφός του.

"Με μεγάλη μου θλίψη ανακοινώνω ότι ο Τίμοθι πέθανε...το μεσημέρι έχοντας δίπλα του εμένα και φίλους έπειτα από μια μάχη που έδωσε επί πέντε μήνες με την λευχαιμία", ανακοίνωσε ο σύντροφός του, Τιμ Χέφγκεν, με ανάρτησή του στο Facebook.

Γεννημένος στις 11 Μαρτίου του 1966, ο Μπράουν έγινε γνωστός ως "Ο Ασθενής του Βερολίνου" επειδή θεραπεύτηκε από τον HIV στην πόλη αυτή, το 2007.

Η περίπτωσή του εντυπωσίασε και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μια γενιά γιατρών που ασχολήθηκαν με τον HIV, αλλά και για ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό αυτόν ο οποίος προκαλεί το AIDS, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας ότι μια ημέρα θα βρεθεί η θεραπεία και θα καταπολεμηθεί η πανδημία του AIDS.

Ο Αντίμπα Καμαρουλζαμάν, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για το AIDS, δήλωσε ότι θρηνεί για τον Μπράουν "με πολύ βαριά καρδιά". "Οφείλουμε στον Τίμοθι και στον γιατρό του, Γκέρο Χέτερ, μεγάλη ευγνωμοσύνη επειδή άνοιξε την πόρτα στους επιστήμονες ώστε να ερευνήσουν την ιδέα ότι μια θεραπεία για τον HIV είναι πιθανή", δήλωσε ο Καμαρουλζαμάν, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής ιατρικής και μολυσματικών νόσων στο πανεπιστήμιο Malaya.

Ο Μπράουν διαγνώστηκε με HIV το 1995 ενώ ζούσε στην γερμανική πρωτεύουσα και το 2006 διαγνώστηκε επίσης με μια μορφή καρκίνου του αίματος, γνωστή ως οξεία μυελογενής λευχαιμία.

Ενώ ο Μπράουν ήταν απαλλαγμένος από τον HIV για περισσότερο από μια δεκαετία μετά την θεραπεία του, τον περασμένο χρόνο υποτροπίασε η λευχαιμία. Οι γιατροί του είπαν ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στην σπονδυλική του στήλη και στον εγκέφαλο και το τελευταίο διάστημα λάμβανε παρηγορητική θεραπεία στο σπίτι του στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

Για τον Χέτερ, τον γερμανό γιατρό που τον είχε αναλάβει το 2007, η περίπτωση του Μπράουν ήταν σαν να πυροβολείς μες στο σκοτάδι. Η θεραπεία περιελάμβανε την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος του Μπράουν και την μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων με μια μετάλλαξη ενός γονιδίου, του CCR5, το οποίο αντιστέκεται στον HIV.

Μόνο λιγοστοί άνθρωποι-οι περισσότεροι βορειοευρωπαϊκής καταγωγής-έχουν την μετάλλαξη του CCR5 που τους καθιστά ανθεκτικούς στον ιό ο οποίος προκαλεί το AIDS.

Αυτός και άλλοι παράγοντες κατέστησαν την θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο Μπράουν ακριβή, πολύπλοκη και εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Οι περισσότεροι ειδικοί λένε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει τρόπος να θεραπευτούν οι ασθενείς με HIV, καθώς πολλοί από αυτούς θα κινδυνεύσουν να πεθάνουν κατά την ίδια τη διαδικασία.

Περισσότεροι από 37 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν μολυνθεί με HIV και η πανδημία του AIDS έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 35 εκατομμύρια ανθρώπους από τη δεκαετία του 1980 όταν πρωτοεμφανίστηκε η νόσος.

Οι επιστημονικές πρόοδοι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη συνδυαστικών φαρμάκων, της γνωστής ως αντιρετροϊικής αγωγής, που μπορεί να κρατάει υπό έλεγχο τον ιό, επιτρέποντας σε πολλούς φορείς του ιού να ζουν για χρόνια φέροντάς τον.

Ένας δεύτερος ασθενής με HIV, ο Άνταμ Καστιλέγιο, ο οποίος ήταν γνωστός ως "Ο Ασθενής του Λονδίνου" μέχρι που φέτος αποκάλυψε την ταυτότητά του, επίσης θεωρείται ότι απαλλάχτηκε από τον HIV αφού υποβλήθηκε το 2016 σε μια μεταμόσχευση παρόμοια με εκείνη του Μπράουν.