Μειώθηκε η ποινή του πατέρα που βίαζε το ανήλικο κοριτσάκι του

Καταδικάστηκε για τον βιασμό της κόρης του, από την ηλικία των 5 ως και 8 ετών. Τι ελαφρυντικό του αναγνωρίστηκε.

Ένοχος κρίθηκε ομόφωνα, από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, ο 34χρονος που κατηγορούνταν για τον βιασμό της κόρης του, από την ηλικία των πέντε έως και οκτώ ετών.

Ο καταδικασθείς που είχε κριθεί ένοχος και πρωτόδικα και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 39 ετών, επανέλαβε ότι είναι αθώος, το δικαστήριο ωστόσο αφού του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, του επέβαλε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για τον βιασμό κατ' εξακολούθηση, οκτώ ετών για αποπλάνηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και δύο έτη για την ασέλγεια μεταξύ συγγενών που σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου Ποινικού Κώδικα, δεν αποτελεί πλέον κακούργημα, αλλά πλημμέλημα.

Κατά συγχώνευση του επεβλήθη συνολική ποινή δεκατριών ετών.