Ο Άλντις Χοτζ “μεταμορφώνεται” σε Hawkman

Τελικές διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας “Black Adam”.

Ο Άλντις Χοτζ φαίνεται πως θα υποδυθεί τον Hawkman στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Ντουέιν Τζόνσον για την DC «Black Adam».

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην περιπέτεια «The Invisible Man» είναι στις τελικές διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας, σύμφωνα με το THR.

Η εκδοχή στην ταινία Black Adam του Hawkman θα είναι ο Κάρτερ Χολ, ένας αρχαιολόγος που ανακαλύπτει ότι είναι η μετενσάρκωση ενός αρχαίου Αιγύπτου πρίγκιπα. Φέρει μεγάλα τεχνητά φτερά και ζώνη κατασκευασμένη από ένα εξωγήινο στοιχείο γνωστό ως «nth μέταλλο», το οποίο του επιτρέπει να πετάει.

Ο Τζόνσον, ο οποίος θα είναι παραγωγός της ταινίας, θα υποδυθεί τον ρόλο του Black Adam, και πρόσφατα πρόσφερε στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά στην ταινία με ένα τρέιλερ γεμάτο concept art στην εκδήλωση DC FanDome.

Το τρέιλερ έδωσε επίσης στους θαυμαστές μια επισκόπηση της ιστορίας του Black Adam από τη δουλεία στην ελευθερία, για την οποία ο ηθοποιός δημοσίευσε λεπτομέρειες σε ξεχωριστή ανάρτηση Instagram.

«Αυτή η ταινία είναι που αλλάζει τα πάντα» έγραψε ο Τζόνσον. «Δεν υπάρχουν άλλες αλυσίδες στον λαιμό και δεν είμαι πλέον σκλάβος. Και τώρα έχετε τον λόγο μου. Κανείς δεν θα με σταματήσει ξανά και η ιεραρχία της εξουσίας στο DC UNIVERSE αλλάζει» συνέχισε.

«Ολόκληρη η ομάδα μας, καθώς κι εγώ, είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι και παθιασμένοι για να παραδώσουμε μια ιστορία που θα λατρέψετε» συμπλήρωσε.

Ο Hawkman υπήρξε μια τακτική -αν και περίπλοκη- παρουσία των DC Comics από το ντεμπούτο του το 1940, αλλά ο χαρακτήρας δεν μεταφέρθηκε ποτέ σε ταινία ζωντανής δράσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης DC FanDome τον περασμένο μήνα, ο Τζόνσον αποκάλυψε ότι ο Hawkman θα κάνει το ντεμπούτο του στο «Black Adam» ως μέρος της Justice Society, μαζί με τους Atom Smasher και Doctor Fate και Cyclone.