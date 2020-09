Κοινωνία

Ψινάκης: ελεύθερος με εγγύηση για την τραγωδία στο Μάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα, στην πολύωρη απολογία του.

Τέσσερις ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης που μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την τραγωδία στο Μάτι, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.

Ο κ. Ψινάκης προσήλθε το πρωί συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του Αλέξανδρο Λυκουρέζο και Δημήτρη Κουσιουρή στο γραφείο του ανακριτή της υπόθεσης Αθανάσιου Μαρνέρη, στον οποίο παρέδωσε πολυσέλιδο υπόμνημα με τους ισχυρισμούς του έναντι του κατηγορητηρίου που έχει συνταχθεί σε βάρος του για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από τον δικαστικό λειτουργό όσον αφορά ενέργειες του δήμου πριν και κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα υποστηρίζει ότι από τον δήμο είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα πρόληψης αποφυγής πυρκαγιών όπως προβλέπονται από το νόμο, ενώ φέρεται να διατυπώνει αιτιάσεις για τον χειρισμό της κατάστασης από την Πυροσβεστική. Υποστηρίζει επίσης ότι ουδέποτε ζητήθηκε η εκκένωση της περιοχής δικαιοδοσίας του, διαδικασία για την οποία οι υπηρεσίες του δήμου ήταν έτοιμες εφόσον καλούνταν να εφαρμόσουν σχετική απόφαση.

Εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου ο κ. Ψινάκης δήλωσε, «Είχα οκτώ ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν νομικά και προσωπικά. Αυτά τα θέματα δεν αφορούν τη φονική πυρκαγιά αλλά ό,τι είχαμε κάνει σαν Δήμος πριν. Κατάλαβα ότι ο ανακριτής είναι πάρα πολύ ενημερωμένος και ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις».

Ο κ. Λυκουρέζος ανέφερε πως παρέδωσαν υπόμνημα 42 σελίδων και 31 συναπτόμενων εγγράφων στον ανακριτή «με το οποίο αντικρούονται όλα τα σκέλη του κατηγορητηρίου. Η απολογία ήταν εξαντλητική και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής».

Από την πλευρά του ο κ. Κουσιουρής σημείωσε ότι «ο κ. Ψινάκης με την κατάθεσή του, υπηρέτησε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Συνέδραμε ουσιαστικά το έργο του κ. ανακριτή το οποίο είναι εξαιρετικά διεισδυτικό».

Ο Ηλίας Ψινάκης είναι μεταξύ των 20 συνολικά ατόμων σε βάρος των οποίων, μετά από έρευνα της Εισαγγελίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση, για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διά παραλείψεως καθώς και για σωματικές βλάβες κατά συρροή, δια παραλείψεως και από αμέλεια από υπόχρεους και μη.

Τις επόμενες ημέρες έχουν κληθεί από τον ανακριτή που χειρίζεται την δικογραφία, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς και η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.