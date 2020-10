Κόσμος

Πρωθυπουργός Νέας Ζηλανδίας: Έχω δοκιμάσει κάνναβη!

Αποκαλυπτική η Τζασίντα Άρντερν στο ντιμπεέιτ ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Η αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος στη Νέα Ζηλανδία, Τζασίντα Άρντερν, δήλωσε ότι "πριν από πολύ καιρό" είχε δοκιμάσει κάνναβη. Η αποκάλυψη έγινε στη διάρκεια ενός ντιμπέιτ ενόψει των εκλογών της 17ης Οκτωβρίου.

Η 40χρονη Άρντερν θεωρείται ότι θα εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στην πρωθυπουργία χάρις στην επιτυχημένη διαχείρισή της τής πανδημίας του κορονοϊού, αλλά η αντίπαλός της, η αρχηγός του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος Tζούντιθ Κόλινς ανακτά υποστήριξη.

Οι Νεοζηλανδοί θα ψηφίσουν και για δύο άλλα θέματα, για την νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς και για την ευθανασία, δύο θέματα που έχουν διχάσει την κοινωνία.

Στο δεύτερο προεκλογικό ντιμπέιτ σήμερα, ερωτηθείσα η Άρντερν από τον συντονιστή αν έχει κάνει ποτέ χρήση κάνναβης, απάντησε: "Ναι, έχω κάνει, πριν από πολύ καιρό".

Αλλά διευκρίνισε ότι θα αποκαλύψει τι θα ψηφίσει στο δημοψήφισμα για την χρήση κάνναβης μετά τις εκλογές.

"Πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση, ότι θέλω τους πολίτες της Νέας Ζηλανδίας να αποφασίσουν γι αυτό και θέλω η απόφαση να μη συνδέεται με την πολιτική", είπε.

Η Κόλινς, από την πλευρά της, είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση κάνναβης και ότι θα ψηφίσει κατά.

Στο ντιμπέιτ που κάλυψε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ρωτήθηκαν αν ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά αρνητική επιρροή για τον κόσμο.

Η Κόλινς απάντησε ότι ο Τραμπ τα πήγε καλά πρόσφατα με την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και σε κάποια κράτη του Κόλπου.

"Ουσιαστικά, είναι καλύτερα από τον πόλεμο. Δεν φάνηκε έτοιμος να σπεύσει σε πόλεμο", απάντησε.

Η Άρντερν πέρασε στην αντεπίθεση απαντώντας: "Είναι ανησυχητικό όταν το καλύτερο που έχεις να πεις είναι 'δεν είχαμε πόλεμο' ".

Τον περασμένο μήνα η Άρντερν χαρακτήρισε "προφανώς λανθασμένα" κάποια σχόλια του Τραμπ ότι η Νέα Ζηλανδία βιώνει αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού.

"Η ιδέα ότι θα συγκριθούμε με την κατάσταση της πανδημίας στις ΗΠΑ του προέδρου Τραμπ, είναι απολύτως απορριπτέα και εμμένω στην απάντησή μου", είπε η Άρντερν, η πολιτική της οποίας χαρακτηρίζεται από κάποιους "αντι-Τραμπ" καθώς θεωρείται φιλελεύθερη, συμπονετική και ανοιχτή σε όλους.

Η Νέα Ζηλανδία έχει καταγράψει 25 θανάτους που συνδέονται με τον κορονοϊό--μεταξύ των λιγότερων σε όλο τον κόσμο--ενώ οι ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τους 200.000.