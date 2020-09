Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Σουνίου

Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν. Ο εναλλακτικός οδικός άξονας.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε στις 8 μ.μ. και για 15 ημέρες στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αθηνών -Σουνίου με κατεύθυνση το Σούνιο λόγω απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών που εντοπίστηκαν στη σήραγγα «Λουμπάρδα» (Τρύπες του Καραμανλή).

Στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8 μ.μ. και για ένα 15ημερο σε τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών -Σουνίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Σούνιο προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Η σχετική απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την ενημέρωση που είχε ο Γ. Πατούλης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας πως διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες στο δοµικό σύστημα της σήραγγας «Λουμπάρδα» (Τρύπες του Καραμανλή),στο δήμο Κρωπίας. Ειδικότερα, κατόπιν γεωτεχνικής αξιολόγησης εκτιμήθηκε ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια, κατά τη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας στο ρεύμα από Αθήνα προς Σούνιο.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής , στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας.

«Προτεραιότητα μας η ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών. Τα αρμόδια συνεργεία θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των οδηγών στο ελάχιστο δυνατό», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. «Απευθύνουμε έκκληση προς τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων καθώς και τη σχετική σήμανση για τις παρακαμπτήριές οδούς για την διευκόλυνση τους», τόνισε.

Μετά από σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής η Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών της Περιφέρεια Αττικής προχωρά στις παρακάτω έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας της Ε.Ο.91 από Αθήνα προς το Σούνιο, στο οδικό τμήμα αυτής που περιλαμβάνει την περιοχή της σήραγγας «Λουμπάρδα» (Τρύπες του Καραμανλή) και καταλήγει στο Σούνιο.

Η προσπέλαση διερχόμενων επί της Ε.Ο.91 οχημάτων προς το αποκλεισμένο οδικό τμήμα της Λ. Αθηνών-Σουνίου, θα διεξάγεται μέσω του οδικού άξονα Λ. Ευελπίδων -Ν. Παπαγιανόπουλου (οικισμός Κίτσι) -Λ. Αγ. Μαρίνας.

Για την έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση των οδηγών στον προτεινόμενο εναλλακτικό οδικό άξονα, έχει εγκατασταθεί σχετική σήμανση σε κρίσιμους οδικούς κόμβους "ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ" και "YABANAKI".

Για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζεται η συνεχής αναγραφή σχετικών μηνυμάτων στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων των οδικών αρτηριών της Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα αναρτηθεί και σχετικός χάρτης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.