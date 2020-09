Κοινωνία

Κεραμέως: “Fake news” και στην Παιδεία

Τα πέντε Fake News που ακούγονται στον χώρο της Παιδείας και οι απαντήσεις από την αρμόδια Υπουργό, Νίκη Κεραμέως.

Τα πέντε Fake News που ακούγονται στον χώρο της Παιδείας αναλύει η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, που δίνει σειρά απαντήσεων για την επικινδυνότητα της πανδημίας του κορονοϊού στο σχολικό περιβάλλον, τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, τα κενά σε εκπαιδευτικούς, τα πρόσθετα κονδύλια για τον κορονοϊό, αλλά και τη διανομή των βιβλίων.

1. «Τα σχολεία αποτελούν κατεξοχήν εστίες μετάδοσης του κορονοϊού».

Σύμφωνα με την ομάδα των ειδικών επιστημόνων, τα παιδιά δεν αποτελούν τη συνήθη πηγή μετάδοσης του SARS-CoV-2 και συνεπώς, με την προϋπόθεση της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης, οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν αποτελούν, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, περιβάλλον με αυξημένη δυναμική διασποράς του ιού. Λειτουργούμε πάντα υπό τις οδηγίες της ομάδας των ειδικών και, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά στοιχεία, υπάρχει χαμηλή μεταδοτικότητα μεταξύ των παιδιών, αλλά και από παιδί σε ενήλικα. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι στιγμής, και μετά από 15 ημέρες λειτουργίας των σχολείων, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ανέρχονται στο 0,01% των μαθητών και στο 0,02% των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η σημαντική διαφορά της σχολικής τάξης σε σχέση με άλλους χώρους είναι ότι ο πληθυσμός της είναι σταθερός και δεν μεταβάλλεται όπως π.χ. στα καταστήματα, όπου ο πληθυσμός εναλλάσσεται διαρκώς.

2. «Τα περισσότερα σχολικά τμήματα είναι 26άρια, 27άρια κτλ».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δημόσια σχολεία τα τμήματα με αριθμό μαθητών 26-30 είναι στο 3% του συνόλου των τμημάτων στη χώρα.

3. «Φέτος τα κενά στα σχολεία είναι περισσότερα από άλλες χρονιές».

Φέτος έχουμε την καλύτερη στελέχωση των σχολείων μας σε σχέση με όλες τις τελευταίες χρονιές, και τούτο παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαιτίας του κορονοϊού. Φροντίσαμε ούτως ώστε:

α) οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών να γίνουν πολύ νωρίτερα,

β) να γίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή και να ολοκληρωθούν εγκαίρως,

γ) να προχωρήσουν οι μόνιμοι διορισμοί και στη γενική εκπαίδευση, και

δ) να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Οι έως τώρα προσλήψεις αναπληρωτών ανέρχονται στις 32.291, ενώ προετοιμάζουμε και τρίτη φάση εντός των επόμενων ημερών. Συγκριτικά, τα τελευταία χρόνια:

4. «Δεν έχετε εξασφαλίσει κονδύλια για τις αυξημένες ανάγκες λόγω κορονοϊού».

Ενισχύθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, τη σχολική χρονιά 2020-2021, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λόγω κορονοϊού. Τα πρόσθετα κονδύλια είναι ύψους 318 εκατομμυρίων ευρώ για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία είναι επιπλέον των 4485 μόνιμων διορισμών καθώς και των 32.291 προσλήψεων αναπληρωτών, που έχουν ήδη γίνει.

5. «Τα σχολικά βιβλία δεν ήταν στην ώρα τους στα σχολεία».

Τα βιβλία έχουν παραδοθεί στα σχολεία από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οι μαθητές τα παρέλαβαν όλα εγκαίρως