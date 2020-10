Κόσμος

Κουβέιτ: Ενθρονίσθηκε ο νέος εμίρης

Μετά τον θάνατο του σεΐχη Σαμπάχ, ο οποίος βασίλευσε επί 14 χρόνια.

Το Κουβέιτ ενθρόνισε, την Τετάρτη, τον νέο εμίρη του, τον σεΐχη Ναουάφ αλ-Άχμαντ Αλ-Σαμπάχ, και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη σορό του ετεροθαλούς αδελφού του, του σεΐχη Σαμπάχ, ο οποίος απεβίωσε στις ΗΠΑ σε ηλικία 91 ετών, αφού βασίλευσε για 14 χρόνια σ' αυτή την πλούσια πετρελαϊκή χώρα του Κόλπου.

Ο νέος εμίρης, ηλικίας 83 ετών, ορκίσθηκε στο κοινοβούλιο ενώ στο Κουβέιτ αρχίζει μια περίοδος εθνικού πένθους 40 ημερών. Μέχρι τώρα ήταν πρίγκιπας διάδοχος.

«Η πολύτιμη εμπιστοσύνη που μας έδωσε ο λαός του Κουβέιτ θα διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού», δήλωσε μετά την ορκωμοσία ο νέος εμίρης, φανερά συγκινημένος.

Η σορός του σεΐχη Σαμπάχ, ο οποίος θεωρείται αρχιτέκτονας της εξωτερικής πολιτικής του σύγχρονου Κουβέιτ, αναμένεται να φθάσει στη χώρα αργά σήμερα. Απεβίωσε χθες στη Μινεσότα (βόρειες ΗΠΑ) όπου από τον Ιούλιο ακολουθούσε θεραπεία στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα ανάκτορα, η συμμετοχή στην κηδεία «θα περιορισθεί στους οικείους του εμίρη», ένα μέτρο που έχει πιθανόν στόχο να αποφευχθεί η συρροή μεγάλου πλήθους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.