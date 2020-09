Κοινωνία

Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: ήταν συμβόλαιο θανάτου λένε οι οικείοι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξαν στις καταθέσεις τους η σύζυγος, ο αδερφός και ο γιός του δολοφονηθέντος ποινικολόγου.

Συμβόλαιο θανάτου θεωρούν την δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, στις 12 Οκτωβρίου 2017, οι οικείοι του που κατέθεσαν σήμερα στο Δευτεροβάθμιο Κακουργιοδικείο στην δίκη για το έγκλημα που είχε διαπραχθεί μέσα στο γραφείο του θύματος.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου κάθονται τρεις κατηγορούμενοι, καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και πολυετείς καθείρξεις ο οποίοι θεωρούνται μέλη της αποκαλούμενης "μαφίας των φυλακών" οι οποίοι δεν ζήτησαν να μεταχθούν σήμερα στο δικαστήριο.

Ο γιος του θύματος, Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος προσκόμισε στο δικαστήριο διαδικτυακή συνομιλία που είχε ο πατέρας του με πρόσωπο που χρησιμοποιούσε ψευδώνυμο, λίγους μήνες πριν την δολοφονία του και ενώ είχε ξεκινήσει, σύμφωνα με την δικογραφία, η προσπάθεια της "μαφίας των φυλακών" να αποσπάσει χρηματικό ποσό από τον επιχειρηματία, στον χώρο της ενέργειας, Αριστείδη Φλώρο τον οποίο εκπροσωπούσε, μαζί με άλλους, ο εκλιπών.

Ο κ. Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος κατέθεσε πως θεωρεί ότι η επίμαχη συνομιλία του πατέρα του με το πρόσωπο, που κατά τον μάρτυρα είναι ο κ. Φλώρος, επιβεβαιώνει πως μία ομάδα ανθρώπων κρατούμενων και δικηγόρων εκβίαζαν τον επιχειρηματία να τους δώσει μεγάλο χρηματικό ποσό με αντίτιμο την απεμπλοκή του επιχειρηματία από την ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του τότε συνηγόρου του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέγειας ΛΑΓΗΕ Γιώργου Αντωνόπουλου. Εμπόδιο σε αυτό ήταν ο πατέρας του, που συμβούλευε τον κ. Φλώρο να μην ενδώσει.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η σύζυγος του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, Βικτωρία Γριμάνη η οποία έκανε λόγο για σχέδιο δολοφονίας σε βάρος του συζύγου της.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο αδελφός του θύματος, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος επεσήμανε πως ο αδελφός του είχε συμβουλεύσει τον Αριστείδη Φλώρο να μην υποκύψει σε εκβιασμό που δέχονταν για να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ σε Αλβανούς κρατούμενους που τον είχαν εμπλέξει με καταθέσεις τους ως ηθικό αυτουργό στην απόπειρα δολοφονίας του κ. Γιώργου Αντωνόπουλου. "Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο προς τον Φλώρο: Δες τι έπαθε ο δικηγόρος σου και δώσε τα λεφτά. Εγώ αυτό πιστεύω" κατέθεσε ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πρώην αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού Αντώνης Αραβαντινός ο οποίος είπε πως ο επιχειρηματίας εκβιαζόταν μέσα στην φυλακή από τον φερόμενο ως αρχηγό της "μαφίας".

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Οκτωβρίου.