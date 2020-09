Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: έκτακτη ενίσχυση στο προσωπικό

Επιπρόσθετο κονδύλι λόγω των έκτακτων αναγκών του τελευταίου τριμήνου.

Εγκρίθηκε έκτακτο κονδύλι ύψους 15.000.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με την εισήγηση της στρατιωτικής ηγεσίας.

Το ποσό αυτό είναι επιπλέον της καταβληθείσας αποζημίωσης λόγω ανάκλησης των θερινών αδειών του προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες του τελευταίου τριμήνου.