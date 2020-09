Κοινωνία

Μαθήτρια στον ΑΝΤ1: προκλητικές οι αποφάσεις Κεραμέως για τις καταλήψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ροζαλία Πλίτση, μέλος του Συντονιστικού των μαθητών στην Θεσσαλονίκη, εξηγεί τα αιτήματα των παιδιών.