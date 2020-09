Κοινωνία

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο της Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο γηροκομείο έσπευσαν ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα σε γηροκομείο στο κέντρο της Αττικής εντοπίστηκαν δεκάδες κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε γηροκομείο στον Αγιο Παντελεήμονα διενεργήθηκαν 100 τεστ κορονοϊού εκ των οποίων τα 32 ήταν θετικά.

Στο γηροκομείο έσπευσαν ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

«Η διασπορά σε τέτοιους χώρους που δεν δέχονται επισκεπτήριο συνήθως γίνεται από το προσωπικό», επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και λοιμωξιολογος, Σωτήρης Τσιόδρας, έπειτα από την επίσκεψή του στο γηροκομείο. Ο κ. Τσιόδρας εκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την Αθήνα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι « η Αθήνα δεν πάει καλά», ενώ προσέθεσε ότι «πάντα σε τέτοιους χώρους υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, οι περισσότεροι από αυτούς, το 80 % είναι κατακεκλιμένοι.

«Είναι μια κατάσταση που δεν θέλουμε να την ξαναδούμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να την βλέπουμε. Στη Θεσσαλονίκη το μάθημα το πήρανε και η Θεσσαλονίκη πάει καλά», κατέληξε ο κ. Τσιόδρας, ενώ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς συμπλήρωσε ότι έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση.