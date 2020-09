Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 το “σαφάρι ελέγχων” στην Αχαρνών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πολυάριθμες παραβάσεις των μέτρων για τον κορονοϊό, ενώ εξαρθρώθηκε και μια συμμορία κακοποιών.