Πολιτισμός

Νέος φωτισμός στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης (εικόνες)

Το έργο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ¨αποκαλυπτήρια έγιναν παρουσία της ΠτΔ και του Πρωθυπουργού.

Με τον νέο φωτισμό της θα λάμπει από απόψε η Ακρόπολη, σκορπίζοντας λίγη από την ακτινοβολία της σε όλο τον κόσμο.

Το έργο της αναβάθμισης του φωτισμού στον Ιερό Βράχο αποδόθηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου.

Μητσοτάκης: Η Δημοκρατία και οι αρχές της κλασικής Αθήνας χρειάζονται περισσότερο φως στις μέρες μας

25 αιώνες μετά το δώρο του μυθικού ήρωα προς τον άνθρωπο προσέλαβε αμέτρητες μορφές. Πυροδότησε τις επιστήμες και ανακαλύψεις βελτιώνοντας τη ζωή μας. Σήμερα επιστρέφει σε εκείνη την πρώτη διαδρομή. Η αρχαία φλόγα μετατρέπεται σε σύγχρονη φωτεινή πορεία. Το φως του 21ου αιώνα αγκαλιάζει την Ακρόπολη. Είναι γιορτή πέρα και πάνω από σύνορα και γλώσσες. Οι αξίες που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο αποτελούν πανανθρώπινο κτήμα, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του.

Η Δημοκρατία και οι αρχές της κλασικής Αθήνας χρειάζονται περισσότερο φως στις μέρες μας καθώς καποιοι αμφισβητουν το πολίτευμα του μέτρου και την ικανότητά του να φερει ισοτητα και δικαιη συμμετοχη στην πολιτική διαδικασία. Απαιτούν και αναδειξη εκείνων των πλευρών που θα οδηγήσουν στον αναστοχασμό των δημοκρατικων κανονων. Ακριβώς όπως συμβαίνει τώρα και με το νέο τρόπο γνωριμίας μας με την Ακρόπολη. Ο προηγούμενος φωτεισμός μετρούσε ηδη 15 χρόνια. ο χρόνος τον έφθειρε. Η τεχνολογία των ξεπερνούσε.

Η αλλαγή που δρομολογείται σήμερα ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή. Να επανενταχθεί στη σύγχρονη καθημερινότητα το σύμβολο της κλασικής Ελλάδος. Ο πρακτικός στόχος ήταν διττός. Από τη μία πλευρα να αναδειχθεί ο χώρος με τον όγκο και τη γεωμετρία του.

Από την άλλη μεριά να εκσυγχρονιστουν οι εγκαταστάσεις αποκτώντας μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Και η ίδια η Ακρόπολη αποτελεί ταυτόχρονα ένα ορυχείο μνήμης, ένα πυροδότη δημιουργίας και μία αιώνια πυξίδα.

Σε ένα περιβάλλον πια απόλυτης προσβασιμότητας. Το σημερινό αναβατήριο αντικαθιστά ένας ευρύχωρος ανελκυστήρας.

Πράγματι είναι βαρύ το χρέος να καλούνται Έλληνες καλλιτέχνες να φωτίσουν έργο Ελλήνων προγόνων που επί αιώνες φωτίζει και θα φωτίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Στην πανδημία που πολιορκεί σήμερα τον κόσμο ολόκληρο καταφύγιο και όπλο μας έιναι οι αξιες της αλληλεγγύης και της ισότητας.

Και εκείνες που μετουσιώθηκαν στις ιατρικές συμβουλές του Ιπποκράτη και στην πολιτική οξυδέρκεια του Περικλή. Ξαναφωτίζοντας την Ακρόπολη τους δίνουμε συμβολικά ακόμα μεγαλύτερη δύναμη.

Πριν από 3 χρόνια ο Πρόεδρος Μακρόν μίλησε για μια νέα ευρωπαϊκή κυριαρχία και όσα μεσολάβησαν επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητά της. Προβλήματα δνε μπορούν να απαντηθουν μεμονωμένα παρα με τη συνεργασία όλων των χωρών και των λαών της Ηπείρου μας που είναι η κοινή μας πατρίδα. Στο χέρι μας ειναι να κερδίσουμε τα κρίσιμα στοιχήματα των καιρών μας αν τα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι.

Να μην αφήσουμε καμία σκιά να θαμπώσει τις αξίες της σύγχρονης Ευρώπης αλλά να τις αγκαλιάσουμε με ακόμη περισσότερο φως που αιώνια θα εκπέμπει μέρα και νύχτα η Ακρόπολη, κατέληξε ο πρωθυπουργός.

«Εν μέσω της πανδημίας είναι πολύ σημαντικό η Αθήνα να μπορεί να προσφέρει στους Έλληνες, στους επισκέπτες της, στον κόσμο ολόκληρο μια νέα αναβαθμισμένη εικόνα του Ιερού Βράχου» δήλωσε μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Κύριο μέλημά μας από τον Ιούλιο του 2019, ήταν η αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών στην Ακρόπολη των Αθηνών. Η εικόνα του κορυφαίου μνημείου μας αντικατοπτρίζει και εκπέμπει την εικόνα της χώρας. Αγαθή τύχη θέλησε, τον στόχο μας αυτό να υιοθετήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης, το οποίο προσφέρθηκε ευγενώς να αναλάβει τη σημαντική χορηγία για μια σειρά έργων στην Ακρόπολη. Τα σημαντικότερα,είναι ο φωτισμός που πλέον καταυγάζει τα μνημεία,στέλνοντας μήνυμα κάλλους και αισιοδοξίας σε όλο τον πλανήτη, καθώς και η κατασκευή και η αντικατάσταση του ανελκυστήρα πλαγιάς, ενός πρωτοποριακού και εξαιρετικά σύνθετου έργο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο με απόλυτη ασφάλεια,όχι μόνο για ΑμεΑ,αλλά και για όλους όσους έχουν δυσκολίες στην προσέγγιση της Ακρόπολης και των μνημείων της», συμπλήρωσε η κ. Μενδώνη, τονίζοντας επίσης: «Ο φωτισμός τώρα αναδεικνύει το σύνολο του Ιερού Βράχου, τα τίχη, τον όγκο, τη γεωμετρία κάθε μνημείου, από κάθε πιθανό σημείο θέασης. Τα μάρμαρα, πιο λευκά από ποτέ, αντανακλούν το φυσικό υλικό, εξάρουν κάθε πτυχή, κάθε γεωμετρικό σχήμα, τονίζουν το ανάγλυφο της διακόσμησης κάθε μνημείου. Αναδεικνύεται ο όγκος και η γεωμετρία κάθε μέρους του συνόλου, από οποιοδήποτε σημείο θέασης και απόστασης. Αλλά το έργο του φωτισμού δεν περιορίστηκε στο αισθητικό μέρος. Συμπεριέλαβε την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, την βελτίωση των οδεύσεων των καλωδιώσεων στα μνημεία, και του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων. Τα νέα φωτιστικά σώματα είναι φιλικά προς το περιβάλλον προσφέροντας σημαντική οικονομία στην ενέργεια. Εξασφαλίζεται η ποιότητα και η διάρκεια στον χρόνο».

«Αυτά τα μάρμαρα κι αυτά που γράφτηκαν πάνω σε αυτά τα μάρμαρα,συνοδεύουν για 2.500 χρόνια, όχι μόνο τη μοίρα αυτού του τόπου, αλλά και τη διανόηση όλης της ανθρωπότητας. Ως Έλληνες αλλά και ως Ευρωπαίοι, ως πολίτες του κόσμου, ήταν εκπλήρωση οφειλής για εμάς στο Ίδρυμα Ωνάση να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της Πολιτείας να συνδράμουμε στον ανασχεδιασμό του φωτισμού της Ακρόπολης των Αθηνών και των μνημείων, που αυτή τη στιγμή μας αντικρίζουν από το βάθος των αιώνων», δήλωσε στον δικό του χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων: «Την άυλη πεμπτουσία της ιστορίας έπρεπε να φωτίσουμε. Συμβολικά να αναδείξουμε το μνημείο της Δημοκρατίας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, χρειάζεται η Αθήνα, χρειάζεται η Ευρώπη, χρειάζεται ο κόσμος να ξαναδεί συμβολικά τον Παρθενώνα, πιο φωτεινό, πιο ευδιάκριτο, πιο παρηγορητικό. Η αλήθεια της Δημοκρατίας και η αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να φωτιστούν συμβολικά και ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης σηματοδοτεί αυτή την ανάγκη. Πέρα από αυτά, στην πόλη μας που παλεύει με τον εαυτό της, από τον Υμηττό ως την Πάρνηθα και τη Σαλαμίνα, θελήσαμε να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας με αυτό το μοναδικό τοπόσημο. Στην πόλη που τη χαρακτηρίζει η Ακρόπολή της, ο Παρθενώνας είναι ορατός από τα πιο αναπάντεχα σημεία, από ένα στενό ανάμεσα σε δυο πολυκατοικίες κι ένα γιασεμί, από μπαλκόνια και ταράτσες στον Νέο Κόσμο, στο Αιγάλεω, στην Καισαριανή, στον Πειραιά, είναι το πιο διακριτό και το πιο δημοκρατικό τοπόσημο πόλης».

Κάτω από το ολόγιομο –σχεδόν– φεγγάρι, ο Βράχος, τα Τείχη, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο, το Θέατρο του Διονύσου, η Στοά του Ευμένους και το Διονυσιακό Ιερό φωτίζονται εκ νέου, ενώ ακόμα πέντε μνημεία αποκτούν «λάμψη» για πρώτη φορά:

Το μνημείο του Θρασύλλου,

οι Χορηγικοί Κίονες,

το Ασκληπιείο

τα σπήλαια του Απόλλωνος και της Αγλαύρου / Κλεψύδρα,

καθώς και το Ιερό της Αφροδίτης.

Για πρώτη φορά ο φωτισμός διακρίνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου τόσο από τα τείχη όσο και μεταξύ τους, αναδεικνύοντας το σύνολό τους, αλλά και τον όγκο και τη γεωμετρία του κάθε μνημείου από κάθε πιθανό σημείο θέασης. Τα μάρμαρα, πιο λευκά από ποτέ, αντανακλούν κάθε πτυχή, κάθε γεωμετρικό σχήμα, κάθε φυσικό υλικό, τονίζοντας το ανάγλυφο της διακόσμησης κάθε μνημείου.

Η μελέτη για τον φωτισμό του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, που έγινε από τη σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, δεν περιορίστηκε στο αισθητικό μέρος, αλλά συμπεριλαμβάνει τη σημαντική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων. Είναι το πρώτο από μια σειρά έργων που πραγματοποιούνται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών της Ακρόπολης, με δωρεά και υλοποίηση από το Ίδρυμα Ωνάση.