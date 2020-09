Οικονομία

Παράταση δηλώσεων ΦΠΑ, φόρου διαμονής και παρακρατούμενων φόρων

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στις περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν από την ΓΓΠΠ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παρατείνεται έως και τις 7 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, για τις περιπτώσεις, που η προθεσμία έληγε σήμερα, και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, οι οποίοι καταβλήθηκαν τον Ιούλιο.

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στις περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στις 20 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται έως και τις 26 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, για τις περιπτώσεις, που η προθεσμία έληγε σήμερα, και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, οι οποίοι καταβλήθηκαν τον Ιούλιο.