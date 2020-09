Αθλητικά

Κορονοϊός: Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε γήπεδα ποδοσφαίρου

Τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις από τον έλεγχο που διεξήχθη σε γήπεδα ποδοσφαίρου ερασιτεχνικών κατηγοριών της Αττικής.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων και την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού διεξήγαγε στις 27.09.2020 ελέγχους σε γήπεδα ποδοσφαίρου ερασιτεχνικών κατηγοριών της Αττικής.

Αντικείμενο των ελέγχων ήταν η αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή διασποράς του SARS-COV-2, προκειμένου να γίνουν καταρχήν συστάσεις και να εκπονηθεί ένα οριζόντιο πρόγραμμα ελέγχων κατά τη διεξαγωγή αγώνων σε όλη τη χώρα.

Από τον επιτόπιο έλεγχο προέκυψε η μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και της ισχύουσας νομοθεσίας με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Η ΕΑΔ δημιούργησε πρότυπες μεθοδολογίες και εργαλεία για την καταγραφή και στατιστική αξιοποίηση των ευρημάτων των ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οικείων διατάξεων και των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Αναλυτικά τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις από τον έλεγχο που διεξήχθη σε γήπεδα ποδοσφαίρου είναι τα ακόλουθα:

- Δεν τηρούνταν ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στην εγκατάσταση (μέχρι 80)

- Διαπιστώθηκε απουσία καταλόγου εισερχομένων-εξερχομένων, μη ύπαρξη αντισηπτικών και μη ανάρτηση των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην είσοδο των εγκαταστάσεων.

- Κατεγράφησαν συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων, καθώς και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα κυλικεία, όπου κατεγράφησαν καθήμενοι σε παρέες άνω των 6 ατόμων.

- Σε ένα γήπεδο λειτουργούσε παρατύπως το εκδοτήριο εισιτηρίων και υπήρχε συνάθροιση κοινού.

- Οι έλεγχοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε όλα τα αθλήματα και στο σύνολο της επικράτειας με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών.